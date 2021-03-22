Коронавірус в Україні: Львівщина продовжує тримати антипершість

Станом на ранок понеділка, 22 березня, в Україні 1 554 256 підтверджених випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 7 893 нових хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Упродовж минулої доби в Україні провели 34 129 тестувань. Відтак, було виявлено ще 7 893 хворих на коронавірус. Серед нових хворих – 413 дітей та 161 медпрацівник.Також за минулу добу госпіталізовано 3 026 осіб.

Найбільше підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (+937), Одеській (+745), Житомирській (+580), Київській (+557) та Вінницькій (+513) областях.

За увесь час пандемії в Україні коронавірусом інфікувалися 1 554 256 людини. Від ускладнень інфекції померло 30 098 особа (+ 157 осіб за минулу добу). Натомість побороти недугу зуміли 1 260 842 людей (+ 2 993 осіб за минулу добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

Львівська область – 937 випадків;

Одеська область – 745 випадків;

Житомирська область – 580 випадків;

Київська область – 557 випадків;

Вінницька область – 513 випадків;

Харківська область – 456 випадків;

Дніпропетровська область – 455 випадків;

Чернівецька область – 384 випадки;

м. Київ – 349 випадків;

Миколаївська область – 301 випадок;

Закарпатська – 289 випадків;

Сумська область – 289 випадків;

Тернопільська область – 276 випадків;

Черкаська область – 247 випадків;

Івано-Франківська область – 241 випадок;

Донецька область – 210 випадків;

Хмельницька область – 198 випадків;

Запорізька область – 189 випадків;

Волинська область – 186 випадків;

Полтавська область – 130 випадків;

Чернігівська область – 129 випадків;

Рівненська область – 125 випадків;

Херсонська область – 86 випадків;

Луганська область – 17 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що альтернативою повному карантину є нарощення темпів вакцинації.

Тим часом науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

Зараз до апаратів ШВЛ під’єднана рекордна кількість хворих за весь час пандемії в Україні.

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