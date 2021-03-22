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Коронавірус в Україні: Львівщина продовжує тримати антипершість

Юлія Осим

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Станом на ранок понеділка, 22 березня, в Україні 1 554 256 підтверджених випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 7 893 нових хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Упродовж минулої доби в Україні провели 34 129 тестувань. Відтак, було виявлено ще 7 893 хворих на коронавірус. Серед нових хворих – 413 дітей та 161 медпрацівник.Також за минулу добу госпіталізовано 3 026 осіб.

Найбільше підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (+937), Одеській (+745), Житомирській (+580), Київській (+557) та Вінницькій (+513) областях.

За увесь час пандемії в Україні коронавірусом інфікувалися 1 554 256 людини. Від ускладнень інфекції померло 30 098 особа (+ 157 осіб за минулу добу). Натомість побороти недугу зуміли 1 260 842 людей (+ 2 993 осіб за минулу добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Львівська область – 937 випадків;
  • Одеська область – 745 випадків;
  • Житомирська область – 580 випадків;
  • Київська область – 557 випадків;
  • Вінницька область – 513 випадків;
  • Харківська область – 456 випадків;
  • Дніпропетровська область – 455 випадків;
  • Чернівецька область – 384 випадки;
  • м. Київ – 349 випадків;
  • Миколаївська область – 301 випадок;
  • Закарпатська – 289 випадків;
  • Сумська область – 289 випадків;
  • Тернопільська область – 276 випадків;
  • Черкаська область – 247 випадків;
  • Івано-Франківська область – 241 випадок;
  • Донецька область – 210 випадків;
  • Хмельницька область – 198 випадків;
  • Запорізька область – 189 випадків;
  • Волинська область – 186 випадків;
  • Полтавська область – 130 випадків;
  • Чернігівська область – 129 випадків;
  • Рівненська область – 125 випадків;
  • Херсонська область – 86 випадків;
  • Луганська область – 17 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що альтернативою повному карантину є нарощення темпів вакцинації.

Тим часом науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

Зараз до апаратів ШВЛ під’єднана рекордна кількість хворих за весь час пандемії в Україні.

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