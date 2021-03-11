Весняна хвиля COVID буде потужнішою за осінню. Науковці прогнозують пік на початок квітня

В Україні весняна хвиля COVID-19 буде значно вища і стрімкіша, ніж осіння, та може стати національною катастрофою. Про це заявив кандидат біологічних наук, співробітник Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України Володимир Галицький.

Очолювана Володимиром Галицьким міжнародна група дійшла висновку, що весняна хвиля епідемії COVID-19 в Україні почнеться наприкінці зими – на початку весни і супроводжуватиметься вищим рівнем захворюваності, значно більшою кількістю важких випадків та значно вищою летальністю, ніж осіння хвиля.

У теперішньому прогнозі вчений уточнює, що весняна хвиля епідемії триватиме до середини травня, а її пік припаде на початок квітня. На піку щоденна кількість нових випадків може сягнути 40 тисяч (інше питання, скільки з цих випадків буде підтверджено, оскільки лабораторні потужності на сьогодні все ще залишаються дуже обмеженими), а щоденна кількість смертей – перевищити тисячу.

«Руйнівний потенціал весняної хвилі епідемії COVID-19 очевидний.Ми попереджали ще з осені, ще до моменту виявлення більш вірулентних штамів, що весняна хвиля неминуча і супроводжуватиметься високою кількістю важких випадків, що потребуватимуть госпіталізації, а також високою летальністю. На жаль, нікого це не цікавило», – каже науковець.

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На думку, Володимира Галицького перешкодити весняній хвилі коронавірусу могло б інтенсивне проведення щеплення.

«Інтенсивне проведення щеплень могло би стати на заваді стрімкому розвитку епідемії в Україні. Щоб зірвати весняну хвилю захворюваності, на цей момент слід було б вакцинувати вже близько 50-70% населення, однак темпи вакцинації у нас, на жаль, дуже невисокі», – каже науковець.

Він радить українцям уникати поїздок у громадському транспорті, утриматися від відвідання масових заходів, спортзалів, розважальних закладів, закладів харчування. Загалом уникати всіх контактів, без яких можна обійтися, носити маски, та за можливості – вакцинуватися.

В Україні за минулу добу, 10 березня, виявили 9 084 нових випадків COVID-19. Загалом кількість хворих вже сягнула 1 425 522 особи.

Нагадаємо, нещодавно в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля пандемії COVID-19, яка може призвести до чергового локдауну. Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що альтернативою новому локдауну є нарощення темпів вакцинації від коронавірусу.

Додамо, з 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» та «червоної».

Львівська область опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні ще 4 березня, а це говорить про ускладнення ситуації з Covid-19. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який, власне, й передбачає повний локдаун.

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