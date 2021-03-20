На Львівщині за добу госпіталізували 338 осіб з COVD: у яких лікарнях найбільше хворих?

За попередню добу із діагнозом COVID-19 у стаціонари Львівщини госпіталізували 338 осіб. Загалом медзаклади області на 57% завантажені хворими на коронавірус. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.
Протягом минулої доби на самоізоляцію скерували 2 602 людей. Наразі в стаціонарах Львівщини перебуває 2534 осіб з коронавірусом. Загалом лікарні на 57,79% завантажені хворими на COVID. В реанімаціях перебувають 205 людей, з них на апаратах ШВЛ – 52.
Розподіл хворих по районах області:
- у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 337,
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 282,
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 211,
- у Центрі легеневого здоров’я – 193,
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 161,
- у Стрийській міській лікарні – 160,
- у 8 міській лікарні Львова – 148,
- у Стебницькій міській лікарні – 129,
- у 1 міській лікарні Львова – 111,
- у 5 міській лікарні Львова – 92,
- у Рудківській лікарні – 91,
- у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 81,
- у Жидачівській центральній районній лікарні – 72,
- у Пустомитівській центральній районній лікарні – 71,
- у Перемишлянській центральній районній лікарні – 70,
- у Львівській обласній клінічній лікарні – 51,
- у Самбірській центральній районній лікарні – 45,
- у Буській центральній районній лікарні – 39,
- у Сокальській центральній районній лікарні – 38,
- у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 33,
- у Старосамбірській центральній районній лікарні – 33,
- у Жовківській центральній районній лікарні – 32,
- у 1-му пологовому будинку – 29,
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 25.
Станом на ранок суботи, 20 березня, на Львівщині лабораторно підтвердили 92 420 випадків коронавірусної інфекції. За добу виявили 1 180 нових хворих, що є новим антирекордом.
Нагадаємо, у Львові через погіршення ситуації із Covid у Львові розгорнуть додаткові шпиталі на 700 ліжок. У зв’язку із стрімким збільшенням госпіталізацій у лікарні швидкої допомоги хворих на Covid 17 березня почали класти у приміщенні медичного коледжу, що діє при медустанові.
В лікарнях області ще розгорнуть 600 ліжко-місць. Додаткові COVID-ліжка з’являться у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих, у 8-міській клінічній лікарні, Сокальській районній лікарні.
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Вероніка Рой