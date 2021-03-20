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На Львівщині за добу госпіталізували 338 осіб з COVD: у яких лікарнях найбільше хворих?

Вероніка Рой

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За попередню добу із діагнозом COVID-19 у стаціонари Львівщини госпіталізували 338 осіб. Загалом медзаклади області на 57% завантажені хворими на коронавірус. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

Протягом минулої доби на самоізоляцію скерували 2 602 людей. Наразі в стаціонарах Львівщини перебуває 2534 осіб з коронавірусом. Загалом лікарні на 57,79% завантажені хворими на COVID. В реанімаціях перебувають 205 людей, з них на апаратах ШВЛ – 52.

Розподіл хворих по районах області:

  • у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 337,
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 282,
  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 211,
  • у Центрі легеневого здоров’я – 193,
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 161,
  • у Стрийській міській лікарні – 160,
  • у 8 міській лікарні Львова – 148,
  • у Стебницькій міській лікарні – 129,
  • у 1 міській лікарні Львова – 111,
  • у 5 міській лікарні Львова – 92,
  • у Рудківській лікарні – 91,
  • у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 81,
  • у Жидачівській центральній районній лікарні – 72,
  • у Пустомитівській центральній районній лікарні – 71,
  • у Перемишлянській центральній районній лікарні – 70,
  • у Львівській обласній клінічній лікарні – 51,
  • у Самбірській центральній районній лікарні – 45,
  • у Буській центральній районній лікарні – 39,
  • у Сокальській центральній районній лікарні – 38,
  • у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 33,
  • у Старосамбірській центральній районній лікарні – 33,
  • у Жовківській центральній районній лікарні – 32,
  • у 1-му пологовому будинку – 29,
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 25.

Станом на ранок суботи, 20 березня, на Львівщині лабораторно підтвердили 92 420 випадків коронавірусної інфекції. За добу виявили 1 180 нових хворих, що є новим антирекордом.

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Нагадаємо, у Львові через погіршення ситуації із Covid у Львові розгорнуть додаткові шпиталі на 700 ліжок. У зв’язку із стрімким збільшенням госпіталізацій у лікарні швидкої допомоги хворих на Covid 17 березня почали класти у приміщенні медичного коледжу, що діє при медустанові.

В лікарнях області ще розгорнуть 600 ліжко-місць. Додаткові COVID-ліжка з’являться у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих, у 8-міській клінічній лікарні, Сокальській районній лікарні.

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