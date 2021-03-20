На Львівщині за добу госпіталізували 338 осіб з COVD: у яких лікарнях найбільше хворих?

За попередню добу із діагнозом COVID-19 у стаціонари Львівщини госпіталізували 338 осіб. Загалом медзаклади області на 57% завантажені хворими на коронавірус. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

Протягом минулої доби на самоізоляцію скерували 2 602 людей. Наразі в стаціонарах Львівщини перебуває 2534 осіб з коронавірусом. Загалом лікарні на 57,79% завантажені хворими на COVID. В реанімаціях перебувають 205 людей, з них на апаратах ШВЛ – 52.

Розподіл хворих по районах області:

у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 337,

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 282,

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 211,

у Центрі легеневого здоров’я – 193,

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 161,

у Стрийській міській лікарні – 160,

у 8 міській лікарні Львова – 148,

у Стебницькій міській лікарні – 129,

у 1 міській лікарні Львова – 111,

у 5 міській лікарні Львова – 92,

у Рудківській лікарні – 91,

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 81,

у Жидачівській центральній районній лікарні – 72,

у Пустомитівській центральній районній лікарні – 71,

у Перемишлянській центральній районній лікарні – 70,

у Львівській обласній клінічній лікарні – 51,

у Самбірській центральній районній лікарні – 45,

у Буській центральній районній лікарні – 39,

у Сокальській центральній районній лікарні – 38,

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 33,

у Старосамбірській центральній районній лікарні – 33,

у Жовківській центральній районній лікарні – 32,

у 1-му пологовому будинку – 29,

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 25.

Станом на ранок суботи, 20 березня, на Львівщині лабораторно підтвердили 92 420 випадків коронавірусної інфекції. За добу виявили 1 180 нових хворих, що є новим антирекордом.

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Нагадаємо, у Львові через погіршення ситуації із Covid у Львові розгорнуть додаткові шпиталі на 700 ліжок. У зв’язку із стрімким збільшенням госпіталізацій у лікарні швидкої допомоги хворих на Covid 17 березня почали класти у приміщенні медичного коледжу, що діє при медустанові.

В лікарнях області ще розгорнуть 600 ліжко-місць. Додаткові COVID-ліжка з’являться у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих, у 8-міській клінічній лікарні, Сокальській районній лікарні.

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