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Черговий коронавірусний антирекорд на Львівщині: +1140 нових хворих

Вероніка Рой

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Протягом четверга, 18 березня, на Львівщині виявили 1140 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Це найбільша кількість випадків, виявлених за добу в області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу в області провели 3 472 дослідження на коронавірус, з них 1 140 позитивними. Це – антирекорд кількості нових хворих за добу.

За увесь час COVID-19 підтвердили у 91 240 осіб. Від ускладнень інфекції померло 2 449 людей (+ 7 за минулу добу). Натомість побороти недугу вдалося 74 320 особам (+294 за минулу добу).

Нагадаємо, через ріст захворюваності на COVID з п’ятниці, 19 березня, Львів йде на жорсткий карантин. Триватиме він щонайменше тиждень, до 28 березня. Також посилити карантинні обмеження рекомендували на території усієї області.

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Зазначимо, станом на 18 березня лікарні області на 61% завантажені хворими на COVID. У зв’язку зі погіршенням ситуації із Covid у Львові розгорнуть додаткові шпиталі на 700 ліжок, а в лікарнях на території області облаштують ще 600 ліжок. Через стрімке збільшення госпіталізацій у лікарні швидкої допомоги хворих на Covid 17 березня почали класти у приміщенні медичного коледжу, що діє при медустанові.

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