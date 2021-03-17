Мерія Львова хоче підняти вартість проїзду в громадському транспорті на понад 40%

У мерії підготували проект рішення і регуляторний акт щодо коригування тарифу на проїзд у громадському транспорті. Вартість проїзду в громадському транспорті Львова пропонують підняти до 10 грн, що майже на 43% більше від сьогоднішнього. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, у Львові вже підготовлені проект рішення виконавчого комітету і регуляторний акт щодо коригування тарифу на проїзд в громадському транспорті.

За словами начальника управління транспорту ЛМР Ореста Олеськіва, минулої п’ятниці відбулися обговорення пропозицій перевізників щодо зміни тарифу. Економічно обґрунтований тариф, на думку перевізників, має становити 14 грн. Однак мерія пропонує 10 грн на проїзд у автобусах, 10 грн на проїзд в електротранспорті.

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«Минулої п’ятниці відбулися публічні обговорення пропозицій перевізників щодо коригування тарифу на проїзд у громадському транспорті… Отож, пропонуємо 10 грн на проїзд у автобусах, а в електротранспорті 10 грн, якщо купити квиток у водія, 9 грн при купівлі квитка в кіоску, та 8 грн 50 коп при купівлі квитка через електронні сервіси — QR-коди Приват24, SMS, Bluetooth, або термінали самообслуговування IBOX та EasyPay.

Відповідно ми підготували проект рішення виконавчого комітету і регуляторний акт на коригування тарифу на проїзд в громадському транспорті. Ці рішення вже розміщені на сайті міської ради.

Впродовж 30 днів люди зможуть їх аналізувати і давати свої пропозиції. Після висновку публічних консультацій, рішення буде скероване в Антимонопольний комітет для того, щоб він дав свої висновки. І лише коли будемо мати висновки Антимонопольного комітету, зможемо цей проект рішення виносити на розгляд виконавчого комітету. Відповідно, зміна тарифу може відбутися не швидше як через місяць», — розповів Орест Олеськів, начальник управління транспорту ЛМР.

Нагадаємо, що підняти тариф на проїзд у маршрутках та електротранспорті у мерії планують у ІІ кварталі 2021 року, тобто протягом квітня-червня.

наприкінці лютого приватні перевізники активно заговорили про підняття вартості проїзду у львівських маршрутках вдвічі – зі 7 до 14 грн. Причиною такої ціни, за їхніми словами, є збиткова робота під час пандемії, а також відсутність обіцяних доплат за 2020 рік від мерії Львова.

Своєю чергою у Львівській міськраді фактично погодилися з ініціативою перевізників підняти вартість проїзду, проте заявили, що про подорожчання вдвічі мови йти не може.

Відразу після автобусних перевізників про підняття тарифів згадали й в «Львівелектротрансі». На підприємстві кажуть, що економічно обґрунтований тариф мав би становити 12,43 грн, тоді як зараз львів’яни за проїзд у трамваї чи тролейбусі платять 6/7 грн (ціна залежить від способу оплати квитка).

Додамо, що чинні наразі тарифи на проїзд у львівських маршрутках встановили на початку 2019 року, а в електротранспорті – на початку 2020-го.

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