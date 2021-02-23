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Підняття вартості проїзду у маршрутках Львова: що кажуть у мерії?

Вероніка Рой

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У Львівській міськраді отримали та опрацьовують розрахунки від приватних перевізників, які передбачають збільшення вартості проїзду у маршрутках Львова з 7 до 14 грн. Втім у мерії вважають, що збільшення вартості проїзду вдвічі – це сума, яку навряд чи розглядатимуть як тариф. Та зауважують, що зараз жодного рішення не прийнято. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив начальник управління транспорту Львівської міської ради Орест Олеськів.

«Нам перевізники розписували свої розрахунки щодо вартості проїзду в автомобільному транспорті Львова по економічно обґрунтованому тарифу. У них сума вийшла понад 14 грн. Зараз ми ці розрахунки вивчаємо, перераховуємо. Бо вважаємо, що збільшення вартості проїзду вдвічі – це сума, яку не можна розглядати як тариф. Загалом зараз жодного рішення по вартості не прийнято», – каже Орест Олеськів.

Він уточнив, що фінансова ситуація з транспортом у Львові є складною. Тому, за словами посадовця, «якесь рішення потрібно приймати».

«Маємо розрахунки від комунальних перевізників, хочемо порівняти, які цифри дали приватники і комунальне підприємство. Після цього можемо говорити більш детально. Ми розуміємо, що зараз фінансова ситуація з транспортом – складна. Це ми бачимо по наших комунальних перевізниках. Є проблеми з фінансуванням підприємств. Маємо зростання по пальному, по запчастинах, електроенергії. Тому якесь рішення мусимо приймати», – зазначив посадовець.

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Як повідомляв Львівський портал, автобусні перевізники вимагають переглянути тарифи на перевезення у громадському автомобільному транспорті Львова. Збільшити вартість проїзду в маршрутках пропонують з 7 до 14 гривень.

Своєю чергою львів’яни просять міську раду Львова знизити вартість проїзду у маршрутках у зв’язку з подешевшанням пального.

Нагадаємо, вартість проїзду у маршрутках із 5 до 7 грн Львівська міська рада підняла 1 лютого 2019 року. Тоді у мерії говорили, що економічно обґрунтований тариф становить 8,20 грн, втім із перевізниками вдалося досягти компромісу.

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