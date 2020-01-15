Від сьогодні львів’яни платитимуть більше за проїзд у електротранспорті

Від сьогодні, 15 січня, почав діяти новий тариф на проїзд у львівському електротранспорті. Про це повідомляє Львівський портал.

Зазначимо, новий тариф на проїзд у електротранспорті було встановлено 10 січня рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради. Тож тепер вартість квитка в електротранспорті Львова становитиме 7 грн. Такою буде ціна, якщо його купувати безпосередньо у водія.

Зекономити можна буде, купуючи білет заздалегідь у кіосках, або оплачуючи проїзд за допомогою Приват24, SMS-повідомлень, Bluetooth чи терміналів самообслуговування IBOX та EasyPay. У такому разі квиток коштуватиме 6 грн.

Додамо, що загалом у місті є близько 90 кіоків, де можна придбати проїзний квиток. З їх переліком можна ознайомитися тут.

Студенти за проїзд в електротранспорті платитимуть 3,50 грн (при купівлі квитка у водія) або 3 грн, якщо купуватимуть його у кіосках чи здійснюватимуть онлайн-оплату.

Вартість перевезення одного місця багажу мерія встановила на рівні 7 грн, натомість місячний абонемент залишила без змін – 160 грн.

Нові тарифи на проїзд в електротранспорті Львова вступлять у дію з моменту оприлюднення відповідного рішення виконавчого комітету.

Також незмінним залишається право на безкоштовний проїзд для усіх пільгових категорій, в тому числі й пенсіонерів за віком, учнів шкіл та осіб з інвалідністю 3-ої групи.

Зазначимо, невикористані старі квитки можна буде обміняти з доплатою у відділі зборів підприємства за адресою: м. Львів, вул. Сахарова 2, з 15 до 22 січня 2020 року.

Нагадаємо, востаннє вартість проїзду в трамваях і тролейбусах у Львові підняли навесні 2018 року. Тоді тариф зріс із 3 до 5 гривень.