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У Львові хочуть підняти вартість проїзду у електротранспорті

Вероніка Рой

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У ЛКП «Львівелектротранс» розглядають можливість підняття вартості проїзду у трамвая і тролейбусах. Підприємство вважає економічно обґрунтованим тарифом на перевезення електротранспортом у Львові 12 грн 43 коп. Про це йдеться у повідомленні пресслужби «Львівелектротрансу».

У «Львівелектротрансі» кажуть, що «діючий тариф є збитковим для підприємства, тому не дозволяє впроваджувати заходи з оновлення рухомого складу, покращення інфраструктури та підвищення кваліфікації персоналу».

Там стверджують, що щомісячно підприємство зазнає збитків у сумі приблизно 5 млн грн. Саме тому підприємство вважає, що економічно обґрунтований тариф на перевезення електротранспортом у Львові становить 12 грн 43 коп. 

Директор ЛКП «Львівелектротранс» Андрій Свищо каже, що необхідність коригування вартості проїзду у електротранспорті також зумовлена зростанням основних складових тарифу. Зокрема, за його словами, вартість електроенергії зросла на 45%, вартість матеріалів і запасних частин – на 20%, зарплата працівників та витрати на обслуговування транспорту – на 25%.

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Він зауважує, що коригування тарифу є єдиним механізмом, який забезпечить функціонування підприємства та сприятиме підвищенню якості обслуговування пасажирів. Він уточнив, що як зазвичай вартість квитка у водія коштуватиме дорожче, а придбаного електронним способом квитка – дешевше. Але найбільш вигідними залишаться проїзні абонементи.

«Ми на черговому етапі впровадження електронного квитка, проте маємо на меті стимулювати пасажирів користуватись електронними способами оплати за проїзд, зробити оплату доступною і зрозумілою не лише для молоді, але й для людей старшого покоління. Це одна з наших цілей у поточному році. Водій під час руху має бути сконцентрованим на безпеці пасажирів і якості надання послуг, а не шукати решту», – зазначив Андрій Свищо.

Зазначимо. востаннє вартість проїзду у електротранспорті Львова піднімали торік у січні. Зараз вартість квитка в електротранспорті Львова становить 7 грн, якщо його купувати безпосередньо у водія. На гривню менше можна заплатити, якщо квиток придбати заздалегідь у кіосках, або оплачуючи проїзд за допомогою Приват24, SMS-повідомлень, Bluetooth чи терміналів самообслуговування IBOX та EasyPay.

Нагадаємо, нещодавно приватні перевізники також заговорили про підняття вартості проїзду у маршрутках Львова. Цього разу вони хочуть вдвічі більший тариф – 14 грн. Детальніше про це читайте за цим посиланням. Зі свого боку у Львівській міськраді кажуть, що опрацьовують розрахунки від приватних перевізників.

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