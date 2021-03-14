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У Львові розгорнуть 700 додаткових ліжок для пацієнтів з COVID

Юлія Осим

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У Львові готуються розгорнути два тимчасові шпиталі та облаштувати 700 додаткових ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Вчора, 13 березня, спеціальна комісія міської ради перевірила вісім медзакладів міста щодо перепрофілювання денних стаціонарів. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Москаленко у Facebook.

Станом на сьогодні у Львові створено 1 300 ковідних ліжкомісць. У зв’язку зі значним поширенням хвороби у місті планують збільшити місця для госпіталізації.

«Суботу провели в обстеженні медичних закладів щодо можливості розгортання додаткових 700 ліжкомісць. Разом зі спеціальною комісією та колегами обстежили 8 локацій. Оглянули — де можливо, згідно з визначеними вимогами, на базі лікарні швидкої допомоги та 8-ї міської лікарні розгорнути тимчасові шпиталі, адже динаміка госпіталізації хворих на коронавірус зростає щоденно. Станом на сьогодні є 1300 ліжкомісць. Працюємо над збільшенням цієї кількості до 2000. За результатами виїздів, готуємо необхідні акти та рішення, які будемо виносити на засідання штабу протидії поширенню коронавірусу та комісії ТЕБ і НС», – зазначив Андрій Москаленко.

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Зазначимо, за останню добу на Львівщині підтвердили коронавірус у 590 мешканців.

Нагадаємо, через ріст захворюваності на коронавірус Львівщина ще з 4 березня опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який передбачає повний локдаун.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що дев’ятьом областям, в тому числі й Львівській, загрожує «червона» карантинна зона.

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий вже заявив, що не виключає можливості введення нового локдауну у місті. Через стрімке збільшення хворих на Covid у двох львівських лікарнях збираються розгорнути додатково 700 ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари. На це витратять 18 млн грн.

10 березня у Львові заявили про критичну ситуацію з ліжками для хворих на коронавірус.

Нещодавно й у Львівській ОДА вже натякали на можливе посилення карантину через те, що в області суттєво побільшало хворих на коронавірус.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Львівщина впевнено рухається до «червоної зони».

Додамо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Фото Андрія Москаленка та ЛМР

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