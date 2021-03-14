Серед мешканців Львівщини виявили 590 нових заражень Сovid-19

Станом на ранок неділі, 14 березня, на Львівщині лабораторно підтверджено 86 507 випадків коронавірусу. Зокрема, за останню добу виявили 590 нових хворих. З них 204 — мешканці Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі львівської мерії.

За весь час пандемії в області провели 364 296 лабораторних досліджень на виявлення коронавірусу методом ПЛР. Зокрема, 1 344 досліджень — за попередню добу, з яких 590 виявилися позитивними.

У медзакладах Львова на стаціонарному лікуванні з пневмоніями перебуває 582 особи, з них 478 ковідних пацієнтів, в реанімаційному відділенні – 40 осіб, на ШВЛ — 22 осіб.

За останню добу госпіталізували 46 осіб, натомість виписали 10 осіб.

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Станом на 14 березня у 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 140 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 93 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги — 242 пацієнти, у 5-тій міській клінічній лікарні – 80 пацієнтів, у пологовому — 27 пацієнтів.

За увесь час COVID-19 підтвердили у 86 507 осіб. Від ускладнень інфекції померло 2 387 людей (+10 за минулу добу). Натомість побороти коронавірусну інфекцію зуміли 72 602 осіб (+105 за попередню добу).

Нагадаємо, через ріст захворюваності на коронавірус Львівщина ще з 4 березня опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який передбачає повний локдаун.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що дев’ятьом областям, в тому числі й Львівській, загрожує «червона» карантинна зона.

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий вже заявив, що не виключає можливості введення нового локдауну у місті. Через стрімке збільшення хворих на Covid у двох львівських лікарнях збираються розгорнути додатково 700 ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари. На це витратять 18 млн грн.

10 березня у Львові заявили про критичну ситуацію з ліжками для хворих на коронавірус.

Нещодавно й у Львівській ОДА вже натякали на можливе посилення карантину через те, що в області суттєво побільшало хворих на коронавірус.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Львівщина впевнено рухається до «червоної зони».

Додамо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

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