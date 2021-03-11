У лікарнях Львівщині – 2000 хворих на COVID. Де найбільше пацієнтів?

Станом на ранок середи, 11 березня, стаціонари Львівщини, відведені для хворих на коронавірус на 43,9% заповнені хворими на коронавірус. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.
У Львівській ОДА повідомили, що за попередню добу із діагнозом COVID-19 госпіталізували 223 особи. Ще 1393 осіб скерували на самоізоляцію 1393 людини. Також 10 березня підтверджено коронавірусну інфекцію методом ПЛР у 600 осіб.
Станом на сьогодні в стаціонарах області знаходиться 2002 осіб. З них 170 осіб – реанімації ще 42 – на апаратах ШВЛ.
Розподіл хворих по лікарнях Львівщини:
- у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 232,
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 231,
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 199,
- у Центрі легеневого здоров’я – 187,
- у 8 міській лікарні Львова – 127,
- у Стрийській міській лікарні – 117,
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 117,
- у Стебницькій міській лікарні – 113,
- у 1 міській лікарні Львова – 85,
- у 5 міській лікарні Львова – 82,
- у Рудківській лікарні – 76,
- у Жидачівській центральній районній лікарні – 64,
- у Пустомитівській центральній районній лікарні – 61,
- у Самбірській центральній районній лікарні – 48,
- у Перемишлянській центральній районній лікарні – 44;
- у Львівській обласній клінічній лікарні – 41,
- у Кам’янка Бузькій центральній районній лікарні – 41,
- у Сокальській центральній районній лікарні – 28,
- у Жовківській центральній районній лікарні – 27,
- у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ «Укрзалізниця» – 22,
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 21,
- у 1-му пологовому будинку – 19,
- у Буській центральній районній лікарні – 20.
Нагадаємо, нещодавно у Львові повідомили про критичну ситуацію з ліжками для хворих на коронавірус. Через стрімке збільшення хворих на Covid у двох львівських лікарнях збираються розгорнути додатково 700 ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари.
Зауважимо, через ріст захворюваності на коронавірус Львівщина ще з 4 березня опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який передбачає повний локдаун. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що дев’ятьом областям, в тому числі й Львівській, загрожує «червона» карантинна зона. Своєю чергою, міський голова Львова Андрій Садовий вже заявив, що не виключає можливості введення нового локдауну у місті.
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Вероніка Рой