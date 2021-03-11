У лікарнях Львівщині – 2000 хворих на COVID. Де найбільше пацієнтів?

Станом на ранок середи, 11 березня, стаціонари Львівщини, відведені для хворих на коронавірус на 43,9% заповнені хворими на коронавірус. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

У Львівській ОДА повідомили, що за попередню добу із діагнозом COVID-19 госпіталізували 223 особи. Ще 1393 осіб скерували на самоізоляцію 1393 людини. Також 10 березня підтверджено коронавірусну інфекцію методом ПЛР у 600 осіб.

Станом на сьогодні в стаціонарах області знаходиться 2002 осіб. З них 170 осіб – реанімації ще 42 – на апаратах ШВЛ.

Розподіл хворих по лікарнях Львівщини:

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у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 232,

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 231,

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 199,

у Центрі легеневого здоров’я – 187,

у 8 міській лікарні Львова – 127,

у Стрийській міській лікарні – 117,

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 117,

у Стебницькій міській лікарні – 113,

у 1 міській лікарні Львова – 85,

у 5 міській лікарні Львова – 82,

у Рудківській лікарні – 76,

у Жидачівській центральній районній лікарні – 64,

у Пустомитівській центральній районній лікарні – 61,

у Самбірській центральній районній лікарні – 48,

у Перемишлянській центральній районній лікарні – 44;

у Львівській обласній клінічній лікарні – 41,

у Кам’янка Бузькій центральній районній лікарні – 41,

у Сокальській центральній районній лікарні – 28,

у Жовківській центральній районній лікарні – 27,

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ «Укрзалізниця» – 22,

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 21,

у 1-му пологовому будинку – 19,

у Буській центральній районній лікарні – 20.

Нагадаємо, нещодавно у Львові повідомили про критичну ситуацію з ліжками для хворих на коронавірус. Через стрімке збільшення хворих на Covid у двох львівських лікарнях збираються розгорнути додатково 700 ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари.

Зауважимо, через ріст захворюваності на коронавірус Львівщина ще з 4 березня опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який передбачає повний локдаун. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що дев’ятьом областям, в тому числі й Львівській, загрожує «червона» карантинна зона. Своєю чергою, міський голова Львова Андрій Садовий вже заявив, що не виключає можливості введення нового локдауну у місті.

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