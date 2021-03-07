В Україні вакцинували від коронавірусу 17 тисяч людей

В Україні за добу 6 березня від COVID-19 вакцинували 1 279 осіб, загалом від початку вакцинальної кампанії – 17 037 людей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, передає Львівський портал.

Від початку кампанії вакцинації щеплено 17037 осіб, усі вони поки отримали 1 дозу препарату з двох необхідних.

За весь період кампанії з вакцинації найбільша кількість щеплених у Донецькій області (1 940 щеплень), найменша – у Закарпатській області (314 щеплень).

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого.

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Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19. Наразі ніхто із провакцинованих медиків Львівщини не заявляв про погіршення самопочуття.

Тим часом в Україні щеплення від коронавірусу зробили вже 1713 людям. Їх роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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