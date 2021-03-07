Де на Львівщині виявили нових хворих на covid

Впродовж минулої доби, 6 березня, у Львівській області зафіксували 601 новий випадок коронавірусу. Найбільше хворих виявили у Львівському та Стрийському районах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу в області провели 1502 дослідження на коронавірус, з них – 601 позитивний.

За увесь час COVID-19 підтвердили у 82 353 осіб. Померло – 2329 людей (+9 за минулу добу). Одужали від коронавірусної інфекції – 71 079 осіб (+319 за добу).

Нових хворих виявили у:

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Львівський район – 462: Бартатів – 2, Бучали – 2, Вишня – 1, Городок – 4, Залужани – 1, Комарно – 3, Суховоля – 1, Тучапи – 1, Великий Дорошів – 1, Жовква – 3, Крехів – 1, Куликів – 4, Малехів – 1, Малий Дорошів – 1, Нове Село – 3, Ситихів – 1, Брюховичі – 3, Винники – 3, Львів – 388, Рудне – 5, Верхня Білка – 1, Зубра – 1, Малечковичі – 3, Муроване – 1, Наварія – 2, Раковець – 5, Сокільники – 3, Солонка – 11, Тарасівка – 1, Хоросно – 2, Чорнушовичі – 3.

Бартатів – 2, Бучали – 2, Вишня – 1, Городок – 4, Залужани – 1, Комарно – 3, Суховоля – 1, Тучапи – 1, Великий Дорошів – 1, Жовква – 3, Крехів – 1, Куликів – 4, Малехів – 1, Малий Дорошів – 1, Нове Село – 3, Ситихів – 1, Брюховичі – 3, Винники – 3, Львів – 388, Рудне – 5, Верхня Білка – 1, Зубра – 1, Малечковичі – 3, Муроване – 1, Наварія – 2, Раковець – 5, Сокільники – 3, Солонка – 11, Тарасівка – 1, Хоросно – 2, Чорнушовичі – 3. Стрийський район – 64: Жидачів – 6, Монастирець – 1, Пчани – 1, Рогізно – 1, Рудківці – 1, Смогів – 1, Ходорів – 5, Дроговиж -1, Миколаїв – 5, Підгірці – 1, Ричагів – 1, Розвадів – 1,Моршин – 1, Новий Розділ – 20, Либохора – 1, Стрий – 10, Баня Лисовицька – 1, Братківці – 1, Добрівляни – 3, Лисовичі – 1, Райлів – 1.

Жидачів – 6, Монастирець – 1, Пчани – 1, Рогізно – 1, Рудківці – 1, Смогів – 1, Ходорів – 5, Дроговиж -1, Миколаїв – 5, Підгірці – 1, Ричагів – 1, Розвадів – 1,Моршин – 1, Новий Розділ – 20, Либохора – 1, Стрий – 10, Баня Лисовицька – 1, Братківці – 1, Добрівляни – 3, Лисовичі – 1, Райлів – 1. Дрогобицький район – 59: Борислав – 39, Східниця – 4, Довге – 1, Уличне – 1, Дрогобич – 14.

Борислав – 39, Східниця – 4, Довге – 1, Уличне – 1, Дрогобич – 14. Золочівський район – 13: Броди – 2, Дітківці – 1, Звижень – 1, Лучківці – 1, Буськ – 1, Задвір’я – 6, Красне – 1.

Броди – 2, Дітківці – 1, Звижень – 1, Лучківці – 1, Буськ – 1, Задвір’я – 6, Красне – 1. Яворівський район – 2: Яворів – 2.

Яворів – 2. Червоноградський район – 1: Криве – 1.

Зазначимо, що напередодні у Львівській ОДА натякнули на повернення до суворішого карантину. Там заявили, що зараз епідситуація в області відповідає показникам, які були в кінці жовтня 2020 року, тобто напередодні запровадження карантину вихідного дня.

Також з понеділка, 9 березня, усім закладам освіти Львівщини, окрім дитсадків, рекомендують перейти на віддалений режим навчання.

Нагадаємо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було, хоча на Івано-Франківщині вже виявили перші такі випадки.

Водночас на Львівщині більшає хворих, які вдруге потрапляють у лікарні з коронавірусом. Через те, що вірус мутує, медики не виключають, що захворіти можна навіть тричі.

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