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У Львові розгорнуть мобільні госпіталі для хворих на covid

Ольга Денисяка

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У Львові розгорнуть два тимчасові госпіталі для лікування хворих на Covid-19. Також запрацюють мобільні лабораторії для тестування на коронавірус. Таке рішення у п’ятницю, 5 березня, прийняли на засіданні міського штабу протидії коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Комісію скликали через погіршення епідситації у місті. За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, з огляду на показники останнього тижня, впродовж 2-3 тижнів у місті може значно зрости кількість хворих на коронавірус

Відтак під час засідання прийняли такі рішення:

  • розгортання двох тимчасових госпіталів;
  • збільшення денного стаціонару по інших захворюваннях в наших поліклініках;
  • комунікація з представниками сфери послуг щодо дотримання карантинних обмежень;
  • облаштування мобільних лабораторій ПЛР-тестування, зокрема у аеропорті;
  • посилення роботи моніторингових груп.

Ці рішення штабу планують затвердити на засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС, що відбудеться у вівторок, 9 березня.

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Зазначимо, що напередодні у Львівській ОДА натякнули на повернення до суворішого карантину. Там заявили, що зараз епідситуація в області відповідає показникам, які були в кінці жовтня 2020 року, тобто напередодні запровадження карантину вихідного дня.

Також з понеділка, 9 березня, усім закладам освіти Львівщини, окрім дитсадків, рекомендують перейти на віддалений режим навчання.

Нагадаємо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було, хоча на Івано-Франківщині вже виявили перші такі випадки.

Водночас на Львівщині більшає хворих, які вдруге потрапляють у лікарні з коронавірусом. Через те, що вірус мутує, медики не виключають, що захворіти можна навіть тричі.

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