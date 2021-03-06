На Львівщині виявили ще 531 хворого на коронавірус

Станом на ранок суботи, 6 березня, на Львівщині виявили 531 нового хворого на коронавірус, водночас 344 людини одужали, ще троє померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу в області провели 1 803 дослідження на коронавірус, з них – 531 позитивне.

За увесь час COVID-19 підтвердили у 81 752 осіб.

Померло – 2 320 людей (+3 за минулу добу). Одужали від коронавірусної інфекції – 70 760 осіб (+184).

Зазначимо, що напередодні у Львівській ОДА натякнули на повернення до суворішого карантину. Там заявили, що зараз епідситуація в області відповідає показникам, які були в кінці жовтня 2020 року, тобто напередодні запровадження карантину вихідного дня.

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Також з понеділка, 9 березня, усім закладам освіти Львівщини, окрім дитсадків, рекомендують перейти на віддалений режим навчання.

Нагадаємо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було, хоча на Івано-Франківщині вже виявили перші такі випадки.

Водночас на Львівщині більшає хворих, які вдруге потрапляють у лікарні з коронавірусом. Через те, що вірус мутує, медики не виключають, що захворіти можна навіть тричі.

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