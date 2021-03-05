НКРЕКП схвалила запровадження річної ціни на газ для населення: коли запрацює

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила дату запровадження річного тарифу на газ для населення. Попередньою датою затверджено 1 травня 2021 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі регулятора.

Проєкт рішення комісія прийняла на своєму засіданні сьогодні, 5 березня. Відповідно до документу, затверджено зміни до Правил постачання природного газу та Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам.

«З метою захисту побутових споживачів природного газу від цінових коливань на цей енергетичний ресурс зазначеним проектом рішення пропонується запровадити базову річну пропозицію, яка буде пропонуватися постачальникам та діятиме у період з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року», – йдеться у повідомленні.

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Регулятор також пропонує зацікавленим держорганам та особам взяти участь в обговоренні проєкту та надати можливі зауваження і пропозиції.

Львівський портал писав, як працюватиме річний тариф на газ та якою буде ціна.

Раніше постачальники газу назвали ціну на газ на березень.

Нагадаємо, у січні уряд встановив граничну ціну на газ для населення. Така норма діятиме в Україні не довше ніж до 31 березня.

Україна в ручному режимі знижує тариф на газ для населення. Відтак вже із 1 лютого платіжки стануть на понад 30% меншими від сьогоднішньої ринкової ціни.

Додамо, уряд планує розробити річний газовий продукт, коли ціна на газ для споживачів фіксуватиметься на рік. Це повинно захистити непередбачуваних зростань цін.

У “Львівгазі” також сказали, скільки платитимуть споживачі, які не використовували газ.

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