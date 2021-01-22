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У Львівгазі назвали ціну за доставку газу для споживачів, які взагалі не використовують його

Юлія Осим

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НКРЕКП встановила мінімальний платіж за доставку газу для споживачів, які не використовували його взагалі, або користувалися паливом менше ніж 9 місяців. Він залежить від того, скільки діючих газових приладів наявні у споживача. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі АТ «Львівгаз».

 

Для клієнтів, які користуються тільки газовою плитою, регулятор встановив замовлену потужність на рівні 39 кубометрів на рік.

«Тобто, впродовж року він має сплатити доставку 39 куб. м газу. Для клієнтів, які користуються газовою плитою та колонкою, мінімальна замовлена потужність складає 126 куб. м газу. Хто використовує ще й газовий котел для опалення – має мінімальний платіж, виходячи з річної норми споживання газу у 314 м куб», – пояснили у постачальника.

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Зазначимо, що тариф за розподіл газу для кожного міста затверджується індивідуально. Він залежить від обсягів споживання палива, технічних особливостей мереж, їх протяжності та специфіки споживання. Зокрема, для АТ «Львівгаз» на 2021 рік ціна за доставку газу становить 1,68 грн за кубометр без ПДВ. Раніше розподіл газу коштував 0,99 грн за кубометр без ПДВ.

Читайте детальніше про те, скільки доведеться платити за доставку газу користувачам “Львівгазу” у 2021 році.

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