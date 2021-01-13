Україна в ручному режимі суттєво знизять тариф на газ для населення

Україна в ручному режимі знижує тариф на газ для населення. Вже із 1 лютого платіжки стануть на понад 30% меншими від сьогоднішньої ринкової ціни. Про це Львівському порталу повідомили у Офісі президента.

Рішення про державне регулювання ціни на газ для населення прийняли на енергетичній нараді Кабінету Міністрів, представників НКРЕКП, за участі НАК «Нафтогаз України» та фахівців у галузі енергетики.

Після тривалого обговорення погодили продавати газ населенню нижче ринкової ціни на понад 30%.

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Водночас рішення передбачає лише тимчасове зниження ціни, адже воно зумовлене коронавірусними обмеженнями в Україні.

«Ринкові ціни на сьогодні завеликі, особливо якщо зважати на пандемію…Однак пам’ятайте, що ми зберігаємо реформу. Ці зміни – не крок назад. Це зміни, які потрібні кожному українцю у зв’язку зі складною економічною ситуацією, у якій ми опинилися через пандемію. Обмеження тарифної сітки – це ідеологія лише карантинних заходів», – наголосив Президент України Володимир Зеленський.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, Україна відходить від ринкового регулювання ціни на газ та переходить на ручне управління.

«Досягнуто рішення про запровадження на час карантину державного регулювання цін на газ. Це не означає, що ми відходимо від ринкового регулювання ціни на газ, але оскільки в даний момент надзвичайно складна ситуація з карантинними обмеженнями, з COVID, з можливістю людей отримувати додаткові доходи, відповідно, буде запроваджено державне регулювання. Орієнтовно сьогодні деякі облгази продають за ціною більше 10 гривень, тобто із запровадженням цього регулювання відбудеться зниження ціни газу більш ніж на 30%», – сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка, це рішення повністю запрацює вже з лютого.

«Із 1лютого всі споживачі України будуть сплачувати суттєво менше за природний газ. Можу сказати, що, за нашими даними, середня ціна на газ в Україні в січні була вище, ніж 9600 гривень. Відповідно, ціна буде знижена в середньому для населення України до 6999 гривень», – повідомив Юрій Вітренко.

Водночас Денис Шмигаль не виключає, що невдовзі держава ініціює також й зниження платіжок за розподіл газу і його транспортування споживачам.