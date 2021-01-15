Кабмін хоче розробити річний тариф на газ, – Шмигаль

Уряд розробить річний газовий продукт, коли ціна на газ для споживачів фіксуватиметься на рік. Це повинно захистити непередбачуваних зростань цін. Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

«Державна компанія «Нафтогаз» та інші постачальники газу вирахують ціну своїх річних продуктів та запропонують українцям фіксовану ціну», — зауважив очільник уряду.

За словами прем’єр-міністра, восени минулого року десятки тисяч українців вже підписали річні контракти на постачання газу за ціною 4,70 грн за кубічний метр. Він додав, що такий принцип діє у більшості країн Європи, а люди можуть обирати фіксовану ціну на рік або на місяць.

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Денис Шмигаль нагадав, що минулого року в Україні запрацював ринок газу і саме біржа регулює ціни. Однак на ринку, за його словами, є зловживання, у зв’язку з чим уряд обмежить граничну ціну на газ, щоб окремі компанії, які мають монопольне становище в областях, не завищували ціну та не здійснювали маніпуляцій із цінами в платіжках.

«Уряд вирішив зафіксувати верхню межу ціни газу не вище 6,99 грн за кубічний метр. Це ринок, це ціна газу на ринку, але верхня межа не може перевищувати цю цифру. Ця ціна діятиме на період карантину або до кінця опалювального сезону, тобто як мінімум до квітня. Далі будемо дивитися, якою буде ситуація. Можливо, ціна піде різко вниз, тоді ми знімемо це обмеження», — зауважив прем’єр-міністр.

Очільник Уряду також додав, що було доручення Антимонопольному комітету та профільним міністерствам перевірити факти можливого зловживання на ринку газу та вжити відповідних заходів.

Крім того, як зазначив Денис Шмигаль, Уряд спільно з профільним комітетом Верховної Ради працював над законодавчим врегулюванням питання щодо тарифу на розподіл газу, оскільки він встановлюється місцевими компаніями постачальними й затверджується НКРЕКП.

«Ми хочемо, щоб тариф на розподіл був справедливим для всіх людей. Для цього є напрацьовані механізми й законодавці в Парламенті готові таку ініціативу підтримати», — підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, Україна в ручному режимі знижує тариф на газ для населення. Вже із 1 лютого платіжки стануть на понад 30% меншими від сьогоднішньої ринкової ціни.

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