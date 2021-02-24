Постачальники газу назвали тарифи на березень для населення

Більшість газопостачальних компаній оприлюднили ціни на газ для населення на березень. Прогнозовано встановлені тарифи не перевищують 6,99 грн за кубометр. Разом з тим, вісім постачальників запропонували ціну нижче граничної. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі консультаційного центру для населення «ГазПравда».

Дію граничної ціни уряд запровадив до кінця березня. Однак компанії мають право встановлювати нижчий цінник. Відтак, як і в січні, вісім постачальників скористалися таким правом, встановивши тарифи від 6,70 грн до 6,97 грн за кубометр.

Найкраща пропозиція від компанії «Megawatt» – 6,70 грн за кубометр. Це на 9 коп менше, аніж у лютому та січні.

Компанія «Агросинтез Трейдинг» запропонувала всього на 5 коп дорожче – по 6,75 грн за кубометр. Це на 7 коп вигідніше за їхню лютневу пропозицію.

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У трійці лідерів за найнижчими тарифами також компанія «Енергетичні ресурси України». Їхня ціна на березень становить 6,80 грн за кубометр, що на 10 коп менше, ніж у лютому.

«Нафтогаз України» запропонував населенню платити 6,86 грн за куб палива. Компанія «ЕВОДА ТРЕЙД» встановила тариф на рівні 6,88 грн за кубометр, 6,90 грн пропонує «Газпромпостач» та 6,97 грн – «Волиньелктрозбут» та «Закарпаття Енергозбут».

Решта постачальників, в тому числі регіональні газзбути, афілійовані з облгазами, встановили тариф на рівні граничного – 6,99 грн за куб.

Зазначимо, що газопостачальні компанії мають оприлюднювати вартість газу за 5 днів до початку місяця постачання у разі, якщо така ціна буде відрізнятися від тої, що була у попередньому місяці.

Нагадаємо, раніше уряд встановив граничну ціну на газ для населення. Така норма діятиме в Україні не довше ніж до 31 березня.

Нагадаємо, Україна в ручному режимі знижує тариф на газ для населення. Відтак вже із 1 лютого платіжки стануть на понад 30% меншими від сьогоднішньої ринкової ціни.

Додамо, уряд планує розробити річний газовий продукт, коли ціна на газ для споживачів фіксуватиметься на рік. Це повинно захистити непередбачуваних зростань цін.

У “Львівгазі” також сказали, скільки платитимуть споживачі, які не використовували газ.

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