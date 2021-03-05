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На вихідних у трьох районах Львівщини розпочнуть вакцинацію від covid

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 5 березня у Львівській області 420 медиків отримали щеплення від коронавірусу. На вихідних, 6-7 березня, вакцинацію розпочнуть у Червонограді, Самборі та Золочеві. Про це під час брифінгу 5 березня повідомив директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, наразі мобільні бригади працюють у на базі лікарні швидкої допомоги Львова та Лабораторного центру.

«На Львівщині вже провакциновано 420 медиків. Команди працюють на базі лікарні швидкої допомоги Львова та в лабораторному центрі. На вихідних буде розпочата вакцинація у Червонограді, Самборі та Золочеві», – повідомив посадовець.

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого.

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Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19. Наразі ніхто із провакцинованих медиків Львівщини не заявляв про погіршення самопочуття.

Тим часом в Україні щеплення від коронавірусу зробили вже 1713 людям. Їх роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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