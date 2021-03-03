МОЗ планує робити на 10 тисяч щеплень від covid за добу

Станом на ранок 3 березня майже 7 тисяч українців уже вакцинували від коронавірусу. До кінця тижня, тобто до 7 березеня, у МОЗ планують робити 10 тисяч щеплень від коронавірусу за добу. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, передає Львівський портал.

«Ми вже провакцинували 6 тисяч 888 людей. За вчора було зроблено 1 тисячу 983 щеплення. Завдання, яке мною поставлене перед відповідальними за вакцинацію, щоб на кінець цього тижня – початок наступного ми вже вийшли на 10 тисяч вакцинацій на добу. І далі ми будемо тільки збільшувати кількість людей, яких будемо вакцинувати», – заявив міністр.

Загалом до кінця 2021 року МОЗ планує надати доступ до вакцинації для усім охочим у країні.

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. За три дні щеплення зробили 130 медпрацівникам «ковід»-лікарень. Наразі ніхто із них заявляв про погіршення самопочуття.

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Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19.

Тим часом в Україні щеплення від коронавірусу зробили вже 1713 людям. Їх роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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