70 медикам Центру легеневого здоров’я зробили щеплення від covid

У понеділок, 1 березня, 70 працівників Центру легеневого здоров’я щепилися від коронавірусу. Про це повідомили у Facebook медзакладу, передає Львівський портал.

Першим вакцинувався генеральний директор лікарні Любомир Рак. Згодом щеплення зробили заступники генерального директора Наконечний Зеновій, Наконечний Олег, адміністрація та медики, здебільшого, ковідних відділень, де ризик інфікуватися Covid-19 є високим.

«Щеплення проводилося вакциною Covishield, яку за ліцензією Oxford-AstraZeneca виробляють в Індії у місцевому Інституті сироватки крові», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. За три дні щеплення зробили 130 медпрацівникам «ковід»-лікарень. Наразі ніхто із них заявляв про погіршення самопочуття.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19.

Тим часом в Україні щеплення від коронавірусу зробили вже 1713 людям. Їх роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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