«Мале карпатське коло»: на Львівщині ремонтують два мости

На Львівщині відновили ремонт двох мостів, що розташовані на автодорозі Славське-Хащованя. Цей автошлях входить до Малого карпатського кола. Про це повідомив заступник голови ЛОДА Юрій Бучко.

Наразі дорожники демонтують старе огородження та покриття, та готують мости до бетонування. Роботи виконує підрядник «Автомагістраль».

Зазначимо, що проєкт «Мале карпатське коло» включили у президентську програму «Велике будівництво».

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«На цей рік для продовження ремонтних робіт на автошляхах місцевого значення необхідно майже 700 мільйонів гривень, державного – 1,2 мільярдів гривень. Фінансовий ресурс з держбюджету дозволить виконати повний комплекс робіт на дорогах «Бориня – Боберка» та «Славське – Хащовня» до межі Львівської області», – розповів Юрій Бучко.

Торік відремонтували майже 5 км на автодорозі Славське – Хащовня. На ремонт залучили майже 50 млн грн. Роботи планують продовжити цього року.

Львівський портал писав, як ремонтували дорогу Боберка – Бориня та дорогу Славське – Хащовня.

В уряді визначили перелік державних доріг Львівщини, які відремонтують у 2021 році.

Нагадаємо, що на відновлення автошляхів місцевого значення на Львівщині з обласного бюджету виділили 200 млн грн.

Раніше голова ЛОДА Максим Козицький зазначив, що у 2021 році область витратила на ремонт автодоріг рекордну суму грошей.

Також нагадаємо, що на Львівщині у межах проєкту «Мале Карпатське коло» планують відновити близько 200 км доріг, що з’єднують туристичні центри Карпат.

Фото Юрія Бучка

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