На Львівщині відновлять майже 200 км доріг до туристичних центрів Карпат

У межах проєкту «Мале Карпатське коло» на Львівщині планують відновити близько 200 км доріг, які пролягають між туристичними центрами Карпат. Роботи стартували ще торік. У 2021 році для їх продовження потрібно майже 700 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Реалізація проєкту включає території трьох областей – Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської.

«Мале Карпатське коло» – це великий інфраструктурний проєкт на території трьох карпатських областей, який ми розпочали ще у 2019 році, підписавши тристоронній меморандум за участі Прем’єр-міністра. Завдяки його успішній реалізації ми отримаємо понад 20 км кілометрів нових доріг європейського рівня та 170 км тих, які не ремонтувалися десятиліттями! З велодоріжками, сучасним освітленням, необхідною інфраструктурою та капітально відремонтованими мостами. Щобільше, завдяки цьому проєкту, ми з’єднаємо найкоротшими шляхами найголовніші туристичні центри Карпат – Славське, Рожанку, Сколе та Плай на Львівщині, Пилипець, Ізки, Синевир та Міжгір’я на Закарпатті, а з Івано-Франківського боку – Вигоду, Вишків і Буковель», – зазначив голова ЛОДА Максим Козицький.

Реалізовувати проєкт на Львівщині розпочали минулого року. Тоді область отримала з державного бюджету 200 млн грн для розвитку дорожньої інфраструктури. За ці кошти почали ремонтувати окремі ділянки автодоріг Славське-Хащованя, Славське-Вигода та Бориня-Боберка. Окрім того, запустили процес виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво нових доріг та реконструкцію інших.

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Цьогорічна потреба у фінансовому ресурсі від держави складає майже 700 млн грн. за них планують виконати повний комплекс робіт на дорозі Бориня – Боберка та на дорозі Славське – Хащовня до межі Львівської області.

За словами очільника Львівщини, «Мале Карпатське коло» може стати туристичним діамантом для області, оскільки збільшить потік туристів. Так само втілений проєкт привабить інвесторів для вкладення коштів у розвиток нових інфраструктурних об’єктів.

Зазначимо, що сьогодні, 6 лютого, у селищі Славське Львівської області відбувається конференція «Мале Карпатське коло: на шляху до державного інвестиційного проєкту». Власне, учасники обговорюють подальші кроки впровадження проєкту.

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