Львівщина заклала у бюджеті 200 млн грн на ремонт доріг

Львівська облрада затвердила програму розвитку та утримання автомобільних доріг на 2021-2025 рр. На це в обласному бюджеті заклали 200 млн грн. Про це повідомляє Львівський портал.

Кошти скерують на ремонт доріг загального користування, ремонт доріг комунального значення (однак не більше 30% від загальної суми). Також за ці гроші реалізують заходи з безпеки дорожнього руху – встановлять світлофори, збудують транспортні розв’язки, впровадять відеонагляд та організують на дорогах області габаритно-ваговий контроль. Окрім того, створять резервний фонд та розвиватимуть дороги гірських територій.

Зазначимо, що цьогоріч Львівщина очікує ще на 891,5 млн грн з Державного дорожнього фонду. З них 320 млн грн витрятять на поточний ремонт, 230 млн грн – на капітальний ремонт автошляхів області. Решту суми передбачено на утримання доріг та організацію безпеки дорожнього руху, зокрема, встановлення знаків та нанесення розмітки.

Перелік доріг обласні обранці затвердять на наступному сесійному засіданні.

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До слова, протяжність доріг загального користування на Львівщині становить майже 8 400 км. З них близько 1900 км – шляхи державного значення та понад 6 500 км – автодороги місцевого значення. Також майже 9 900 км складають дороги комунальної власності, зокрема, близько 6 500 км – це селищні та сільські шляхи, ще понад 2 700 км – дороги міст на території області.

Львівський портал писав, що в області на ремонт доріг планують виділити 200 млн грн та які шляхи будуть ремонтувати.

Раніше голова ЛОДА Максим Козицький зазначив, що у 2021 році область витратила на ремонт автодоріг рекордну суму грошей.

Також нагадаємо, що на Львівщині у межах проєкту «Мале Карпатське коло» планують відновити близько 200 км доріг, що з’єднують туристичні центри Карпат.

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