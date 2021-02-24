Українцям обіцяють старт продажу вакцин під літні відпустки

В уряді припускають, що ближче до літа можливий комерційний продаж вакцин, що створить можливість для літнього відпочинку українців за кордоном. Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на джерело в уряді.

«У першій декаді березня ми отримаємо нашу частку вакцин Pfizer, 150 тисяч вакцин, а до кінця березня почнуться поставки вакцини Sinovac і рахунок піде на мільйони доз», – сказав урядовець.

За словами співрозмовника ЄП, протягом нинішнього року планується вакцинувати 16 млн українців, а за два роки – щонайменше 22 млн.

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«Статистика показує, що лише 43 відсотки готові вакцинуватися. Більш того, значна їх частина має додаткові умови, наприклад, вакцина певного виробника, або не в першій черзі», – зазначив він.

Тому, за словами урядовця, вакцини, що Україна отримає протягом весни, має вистачити для того, щоб відкрити «комерційне вакцинування».

«До п’ятої групи планового вакцинування дійде у другій половині року, однак щоб дозволити українцям відпочити влітку за кордоном, можливий продаж вакцин за собівартістю медичним центрам, що запустить комерційні щеплення», – сказав співрозмовник.

За словами джерела в уряді, вже з 1 березня має запрацювати єдиний портал вакцинованих осіб.

«У ньому можна стати в чергу і дізнатися приблизний час вашого вакцинування, а вакциновані особи отримають підтвердження у вигляді QR-коду, який може стати тим самим паспортом вакцинації, за яким українців пускатимуть на літній відпочинок за кордон», – додав співрозмовник.

В уряді підкреслюють, що всі вакцини, якими будуть вакцинуватися українці, сертифіковані в ЄС, а тому український паспорт вакцинації може дати можливість відпочинку у Євросоюзі. Втім, за словами урядовця, подібні консультації з ЄС ще не почалися.

Раніше ми повідомляли, що 24 лютого 2021 року в Україні зробили перше щеплення від COVID.

Нагадаємо, що учора в Україну доставили перший препарат для вакцинування від коронавірусу. Це розробка англо-шведської компанії AstraZeneca, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин – індійським Serum Institute. Цей препарат на території Індії випускається під торговельною назвою CoviShield. Препарат прибув в Україну у кількості 500 000 доз. Перші вакцини о 7 ранку 24 лютого вирушили в регіони.

Вакцина AstraZeneca і CoviShield вироблені за однаковою технологією – це векторна вакцина на основі аденовірусу ChAdOx1. Саме ліцензію на виробництво вакцин за цією технологією отримав Індійський інститут сироваток від AstraZeneca.

Загалом, за даними МОЗ, станом на сьогодні Україна очікує такі поставки вакцин:

Pfizer – більше 100 тис доз.

Sinovac – близько 2 млн доз.

AstraZeneca (CoviShield) – майже 4 млн доз.

NovaVax – 15 мільйонів доз з терміном поставки орієнтовно у липні цього року.

Нагадаємо, масову вакцинацію від коронавірусу в Україні планували розпочати ще в середині лютого. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Заплановано, що протягом цього часу щеплення зроблять половині населення.

Львівський портал розповідав про масову вакцинацію в Україні. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію».

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