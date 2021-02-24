«Тут буде вся країна»: під Офісом президента запланували нові протести

Через ув’язнення Сергія Стерненка на суботу 27 лютого організатори запланували нові протести, якщо його не випустять на волю. Про це пише УП.

Організатори запланували безстрокову акцію під Офісом президента на 12:00 суботи, 27 лютого, й кажуть, що там буде «вся Україна», а події будуть «настільки глобальними», що країну чекає нова революція.

Орієнтовно о 23:00 год. протестувальники біля Офісу президента почали розходитись і йти до Печерського райвідділку поліції, щоб підтримати затриманих, а також вислухати їхніх адвокатів.

Нагадаємо, у вівторок ввечері, 23 лютого, біля Офісу президента на вул. Банковій відбувається масова акція протесту на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років тюрми.

Реклама партнерів

Між учасниками акції і правоохоронцями виникли сутички. 27 силовиків отримали опіки очей, ще 24 демонстрантів затримали. Після пояснень у поліцейському відділку їх відпустили.

Через опір представникові правоохоронного органу під час протестів на захист Сергія Стерненка вже відкрили кримінальну справу.

Як писав Львівський портал, 23 лютого у Приморському суді Одеси Сергія Стерненка засудили до семи років тюрми із конфіскацією половини майна у справі за обвинуваченням у викрадені депутата Комінтернівської районної ради Одещини Сергія Щербича. У 2015 році Стерненка заарештували за підозрою у його викрадені.

Активіст сьогодні у залі суду заявив, що обвинувальний вирок ухвалили під тиском заступника голови Офісу президент Олега Татарова, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової та мера Одеси Геннадія Труханова, а покривав їх президент Володимир Зеленський.

Відразу після вироку суду у 25 містах України анонсували акції на підтримку Сергія Стерненка. Львів’яни також вийшли на протест, оскільки вважають вирок несправедливим.

Довідка

Сергій Стерненко — український активіст, колишній очільник одеського «Правого сектору». Відомий завдяки бойкотам виступів українських артистів, які їздять на гастролі до Росії, та російських артистів, котрі підтримують збройну агресію на сході та окупацію Криму.

Він виступав і проти забудови частини території Міського саду Одеси – Літнього театру. Тоді йому висунули підозру в організації масових заворушень. У квітні 2018 почав працювати над створенням в Одесі громадської організації «Небайдужі». Зараз живе в Києві.

Він також подав до суду скаргу на бездіяльність НАБУ, відтак Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України розпочати справу проти генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової щодо можливого недекларування майна.

Як відомо, наприкінці травня 2018 року в Одесі було скоєно третій збройний напад на проукраїнського громадського активіста Сергія Стерненка. Коли він із дівчиною підходив до свого будинку, на нього накинулося двоє невідомих. В результаті протистояння Стерненко убив ножем одного із нападників та отримав сильне поранення руки.

Одразу після першого нападу Сергій Стерненко просив про державну охорону в поліції, але йому відмовили. Відмовили Сергію Стерненку в охороні поліція й після другого нападу. Після третього нападу поліціянти пообіцяли надати Сергію Стерненку охорону, але так і не зробили цього, натомість один із нападників, Ісайкул, отримав від поліції державну охорону.

Це був третій напад на Стерненка від початку 2018 року. 7 лютого його побили битою, тоді активіст заявляв, що напад організував мер Одеси Геннадій Труханов. А 1 травня невідомий вистрілив у Стерненка з травматичної зброї.

11 червня 2020 року Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

15 червня Шевченківський районний суд Києва відправив Стерненка під домашній арешт на 60 діб в військову частину в Одесі. Втім згодом дозволили відбувати домашній арешт за місцем проживання у Києві.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.