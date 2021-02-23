Судилище в Одесі. Проукраїнського активіста Стерненка кинули за ґрати

Проукраїнського одеського активіста, правника, керівника НГО «Небайдужі», активного учасника Революції Гідності, одного із засновників «Народної люстрації», відеоблогера, Сергія Стерненка засудили до семи років тюрми із конфіскацією ½ майна, у справі за обвинуваченням у викрадені людини. Вирок оголосили у Приморському суді Одеси, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як відомо, прокурор вимагав покарання у вигляді 8 років позбавлення волі із повною конфіскацією майна.

Справа стосується викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одещини Сергія Щербича. У 2015 році Стерненка заарештували за підозрою у його викрадені.

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Сергій Стерненко у залі суду заявив, що обвинувальний вирок ухвалили під тиском заступника голови Офісу президент Олега Татарова, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової та мера Одеси Геннадія Труханова, а покривав їх президент Володимир Зеленський.

«Ті, хто намагались мене вбити досі не сидять, натомість мене відправлюють у СІЗО. Але це вирок не мені, це вирок тим тваринам, які організовують політично мотивовані переслідування. Сьогодні вони закрили рота мені, але не можуть закрити всім», — сказав Сергій Стерненко.

Також Стерненко повідомив, що якщо із ним щось станеться за ґратами то це буде на совісті людей, які його навмисно засудили.

Цікаво, що Стерненка вимагали притягнути до відповідальності політики скандальні проросійські політики: Андрій Портнов та Олена Лукаш та народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива і Вадим Рабинович, від «Слуги народу» – Максим Бужанський та Олександр Дубинський.

Довідка

Сергій Стерненко — український активіст, колишній очільник одеського «Правого сектору». Відомий завдяки бойкотам виступів українських артистів, які їздять на гастролі до Росії, та російських артистів, котрі підтримують збройну агресію на сході та окупацію Криму.

Він виступав і проти забудови частини території Міського саду Одеси – Літнього театру. Тоді йому висунули підозру в організації масових заворушень. У квітні 2018 почав працювати над створенням в Одесі громадської організації «Небайдужі». Зараз живе в Києві.

Він також подав до суду скаргу на бездіяльність НАБУ, відтак Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України розпочати справу проти генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової щодо можливого недекларування майна.

Як відомо, наприкінці травня 2018 року в Одесі було скоєно третій збройний напад на проукраїнського громадського активіста Сергія Стерненка. Коли він із дівчиною підходив до свого будинку, на нього накинулося двоє невідомих. В результаті протистояння Старенко убив ножем одного із нападників та отримав сильне поранення руки.

Одразу після першого нападу Сергій Стерненко просив про державну охорону в поліції, але йому відмовили. Відмовили Сергію Стерненку в охороні поліція й після другого нападу. Після третього нападу поліціянти пообіцяли надати Сергію Стерненку охорону, але так і не зробили цього, натомість один із нападників – Ісайкул, отримав від поліції державну охорону.

Це був третій напад на Стерненка від початку 2018 року. 7 лютого його побили битою– тоді активіст заявляв, що напад організував мер Одеси Геннадій Труханов. А 1 травня невідомий вистрілив у Стерненка з травматичної зброї.

11 червня 2020 року Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

15 червня Шевченківський районний суд Києва відправив Стерненка під домашній арешт на 60 діб в військову частину в Одесі. Втім згодом дозволили відбувати домашній арешт за місцем проживання у Києві.

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