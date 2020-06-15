Стерненка відправили під арешт у військову частину

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід ексочільнику одеського «Правого сектору» Сергію Стерненку. Його відправили під домашній арешт на 60 діб в Одесу на вулиці Приморській, 37, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

За словами Сергія Стерненака, Приморська, 37 – це військова частина в Одесі.

Люди, які прийшли підтримати Стерненка під будівлю суду, невдоволені рішенням суду. Вони кричать «Зелю, геть!», «Аваков – чорт», «Випускай» тощо.

Сам Стерненко розірвав рішення суду і попросив людей, які прийшли його підтримати, не розходитись. Стерненко вимагає змінити адресу відбування домашнього арешту, із військової частини в Одесі на сьогоднішнє місце проживання у Києві. Також адвокат активіста готується подавати апеляцію на таке рішення суду.

До цього поліція затримала кількох мітингувальників.

Хто такий Сергій Стерненко?

Сергій Стерненко — український активіст, колишній очільник одеського «Правого сектору». Відомий завдяки бойкотам виступів українських артистів, які їздять на гастролі до Росії, та російських артистів, котрі підтримують збройну агресію на сході та окупацію Криму.

Він виступав і проти забудови частини території Міського саду Одеси – Літнього театру. Тоді йому висунули підозру в організації масових заворушень. У квітні 2018 почав працювати над створенням в Одесі громадської організації «Небайдужі». Зараз живе в Києві.

Він також подав до суду скаргу на бездіяльність НАБУ, відтак Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України розпочати справу проти генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової щодо можливого недекларування майна.

Як відомо, наприкінці травня 2018 року в Одесі було скоєно третій збройний напад на проукраїнського громадського активіста Сергія Стерненка. Коли він із дівчиною підходив до свого будинку, на нього накинулося двоє невідомих. В результаті протестояння Старенко убив ножем одного із нападників та отримав сильне поранення руки.

Це був третій напад на Стерненка від початку 2018 року. 7 лютого його побили битою– тоді активіст заявляв, що напад організував мер міста Геннадій Труханов. А 1 травня невідомий вистрілив у Стерненка ззаду з травматичної зброї. Нападником виявився 39-річний Абзал Баймукашев, який раніше вже відсидів чотири з половиною роки за розбійний напад і незаконне зберігання зброї.

Не зважаючи на це, 11 червня Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. До слова, ніж про який мова є у вільному продажі і не вважається холодною зброєю.

Якщо вину буде доведено, активісту загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

В СБУ кажуть, що оскільки один із нападників на Стерненка Іван Кузнецов втік із місця події, напад на Стерненка вважається закінченим — його життю та здоров’ю вже нічого не загрожувало. Проте Стерненко, як зазначають у Службі безпеки, побіг за Кузнецовим, наздогнав його і завдав декількох поранень, зокрема удар ножем у серце, який і призвів до смерті.

Яким чином поранений Стерненко наздоганяючи нападника завдав удар у серце — невідомо.

Також силовики зазначають, що тіло Кузнецова знайшли майже за 100 метрів від місця першої сутички тому вважають заяви про те, що Стерненко поранив його під час самооборони, неправдивими.

Старенко ж запевняє, що оборонявся і поранив нападника ножем, а вже потім побіг за ним, щоб затримати.