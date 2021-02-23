На Банковій протестувальники намагаються прорватися до Офісу президента

Ввечері у Києві на розі вулиці Банкової та Інститутської зібрався багатотисячний мітинг, які протестують проти ув’язнення Сергія Стерненка, перерає кореспондент Львівського порталу.

Поліція заблокувала прохід до Офісу президента спецтехнікою та живим кордоном. Прихильники Стерненка, скандують ««Свободу Стерненку», «Разом і до кінця», «Київ вставай», «Народ має право», «Аваков чорт», «Зеленського у відставку», , «Ганьба!»

За даними від силовиків протестувальників не пропускають, бо біля ОП ще не демонтували новорічні конструкції.

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Невдоволені протестувальники намаались прорватися під Офіс президента, але щільний коридор правоохоронців і нацгвардії їх втримав та відтіснив.

Натовп скандує: “Ні поліцейській державі! палить фаєри та співає гімн України.

Трансляція із місця події.

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У вівторок, 23 лютого, львів’яни вийшли на протест, оскільки вважають несправедливим засудження до 7 років тюрми українського активіста Сергія Стерненка.

Зазначимо, що схожі акції проходять у 25 містах України, а також Стерненка вийдуть підтримати у Варшаві, Кракові та у іспанському місті Малага.

Як відомо, 23 лютого у Приморському суді Одеси Сергія Стерненка засудили до семи років тюрми із конфіскацією половини майна, у справі за обвинуваченням у викрадені людини. Справа стосується викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одещини Сергія Щербича. У 2015 році Стерненка заарештували за підозрою у його викрадені.

Активіст сьогодні у залі суду заявив, що обвинувальний вирок ухвалили під тиском заступника голови Офісу президент Олега Татарова, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової та мера Одеси Геннадія Труханова, а покривав їх президент Володимир Зеленський.

Довідка

Сергій Стерненко — український активіст, колишній очільник одеського «Правого сектору». Відомий завдяки бойкотам виступів українських артистів, які їздять на гастролі до Росії, та російських артистів, котрі підтримують збройну агресію на сході та окупацію Криму.

Він виступав і проти забудови частини території Міського саду Одеси – Літнього театру. Тоді йому висунули підозру в організації масових заворушень. У квітні 2018 почав працювати над створенням в Одесі громадської організації «Небайдужі». Зараз живе в Києві.

Він також подав до суду скаргу на бездіяльність НАБУ, відтак Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України розпочати справу проти генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової щодо можливого недекларування майна.

Як відомо, наприкінці травня 2018 року в Одесі було скоєно третій збройний напад на проукраїнського громадського активіста Сергія Стерненка. Коли він із дівчиною підходив до свого будинку, на нього накинулося двоє невідомих. В результаті протистояння Стерненко убив ножем одного із нападників та отримав сильне поранення руки.

Одразу після першого нападу Сергій Стерненко просив про державну охорону в поліції, але йому відмовили. Відмовили Сергію Стерненку в охороні поліція й після другого нападу. Після третього нападу поліціянти пообіцяли надати Сергію Стерненку охорону, але так і не зробили цього, натомість один із нападників – Ісайкул, отримав від поліції державну охорону.

Це був третій напад на Стерненка від початку 2018 року. 7 лютого його побили битою, тоді активіст заявляв, що напад організував мер Одеси Геннадій Труханов. А 1 травня невідомий вистрілив у Стерненка з травматичної зброї.

11 червня 2020 року Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

15 червня Шевченківський районний суд Києва відправив Стерненка під домашній арешт на 60 діб в військову частину в Одесі. Втім згодом дозволили відбувати домашній арешт за місцем проживання у Києві.

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Відео: Громадське та 5 канал