Львів протестує проти ув’язнення Стерненка

У вівторок, 23 лютого, львів’яни вийшли на протест, оскільки вважають несправедливим засудження до 7 років тюрми українського активіста Сергія Стерненка. Акцію у Львові організували відразу після винесення вироку, передає Львівський портал.

Сотні львів’ян вийшли на площу Ринок, аби висловити протест проти засудження активіста Сергія Стерненка. В основному на площі Ринок зібралась молодь, проте можна було побачити й старших людей.

Учасники акції скандували «Стерненку волю!», а також тримали в руках плакати із написами: «Сьогодні – його, а завтра – нас», «Прийшла весна, не тих саджають», «Була б людина, а справа знайдеться», «Самооборона – право для всіх».

Учасники акції переконані, що справа Стерненка – сфабрикована.

«Ми всі тут зібралися, аби показати, що нам не байдуже, що ця справа їм так з рук не зійде. Вирок Стерненку дали у справі, що не стосується самооборони активіста під час третього нападу на нього. Ця справа вигадана від початку і до кінця. Цей вирок – це вирок не просто Сергію Стерненку, це вирок кожному з нас. Ми не знаємо, хто може бути наступним на місці Сергія», – зазначила громадська активістка, співорганізаторка акції Марія Кравченко.

Також додають, що тримають цю справу на контролю та, у разі потреби, поїдуть до Києва.

«Ні справа Антонека, який незаконно дотепер утримується в СІЗО, ні справа Стерненка не будуть забуті. Ми як суспільство триматимемо ці справи на контролі. Ми не закінчимо це все Львовом. Як тільки буде потреба, ми всі дружньо, як і багато років тому, поїдемо в Київ та будемо відстоювати наші права та нашу свободу там», – каже співорганізаторка акції Анастасія Сохацька.

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Зазначимо, що схожі акції проходять у 25 містах України, а також Стерненка вийдуть підтримати у Варшаві, Кракові та у іспанському місті Малага.

Як відомо, 23 лютого у Приморському суді Одеси Сергія Стерненка засудили до семи років тюрми із конфіскацією половини майна, у справі за обвинуваченням у викрадені людини. Справа стосується викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одещини Сергія Щербича. У 2015 році Стерненка заарештували за підозрою у його викрадені.

Активіст сьогодні у залі суду заявив, що обвинувальний вирок ухвалили під тиском заступника голови Офісу президент Олега Татарова, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової та мера Одеси Геннадія Труханова, а покривав їх президент Володимир Зеленський.

Довідка

Сергій Стерненко — український активіст, колишній очільник одеського «Правого сектору». Відомий завдяки бойкотам виступів українських артистів, які їздять на гастролі до Росії, та російських артистів, котрі підтримують збройну агресію на сході та окупацію Криму.

Він виступав і проти забудови частини території Міського саду Одеси – Літнього театру. Тоді йому висунули підозру в організації масових заворушень. У квітні 2018 почав працювати над створенням в Одесі громадської організації «Небайдужі». Зараз живе в Києві.

Він також подав до суду скаргу на бездіяльність НАБУ, відтак Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України розпочати справу проти генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової щодо можливого недекларування майна.

Як відомо, наприкінці травня 2018 року в Одесі було скоєно третій збройний напад на проукраїнського громадського активіста Сергія Стерненка. Коли він із дівчиною підходив до свого будинку, на нього накинулося двоє невідомих. В результаті протистояння Стерненко убив ножем одного із нападників та отримав сильне поранення руки.

Одразу після першого нападу Сергій Стерненко просив про державну охорону в поліції, але йому відмовили. Відмовили Сергію Стерненку в охороні поліція й після другого нападу. Після третього нападу поліціянти пообіцяли надати Сергію Стерненку охорону, але так і не зробили цього, натомість один із нападників – Ісайкул, отримав від поліції державну охорону.

Це був третій напад на Стерненка від початку 2018 року. 7 лютого його побили битою, тоді активіст заявляв, що напад організував мер Одеси Геннадій Труханов. А 1 травня невідомий вистрілив у Стерненка з травматичної зброї.

11 червня 2020 року Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

15 червня Шевченківський районний суд Києва відправив Стерненка під домашній арешт на 60 діб в військову частину в Одесі. Втім згодом дозволили відбувати домашній арешт за місцем проживання у Києві.

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Фото: Facebook Петро Нек, Ольга Матейчик, Христина Профак, Львівський портал

Трансляція – 24 канал