Суд зобов’язав НАБУ відкрити справу проти Венедіктової

Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України розпочати справу за повідомленням про недекларування генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою майна, пише Українська правда із посиланням на оприлюднений документ активістом Сергійом Стерненком.

Стерненко зазначив, що заяву подавав щодо можливого недекларування Венедіктовою майна – годинника за 10 тисяч євро та членства у ГО з ознаками прибутковості.

«Скаргу Стерненка Сергія В’ячеславовича на бездіяльність службової особи НАБУ щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань задовольнити. Зобов’язати службову особу НАБУ внести відомості за заявою Стерненка Сергія В’ячеславовича від 13 квітня 2020 року до ЄРДР», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Ірина Венедіктова брала участь у конкурсі на зайняття посади судді у реформованому Верховному суді, проте не набрала достатньо балів.

На виборах до Верховної Ради вона посіла третє місце у виборчому списку «Слуги народу». По тому очолила Комітет Верховної Ради з питань правової політики.

Перед Новим роком Зеленський звільнив скандального директора ДБР Романа Трубу та поставив Венедіктову тимчасово виконуючою обов’язки глави відомства.

На посаді голови ДБР виступала за скасування закону, який передбачає амністію активістів Майдану.