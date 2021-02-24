Усіх затриманих під час протестів на Банковій відпустили

Під час протестів біля Офісу президента на підтримку активіста Сергія Стерненка затримали 24 осіб. Після здачі пояснень їх усіх відпустили. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У вівторок ввечері, 23 лютого, біля Офісу президента на вул. Банковій відбувається масова акція протесту на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років тюрми.

У поліції кажуть, що в акції взяли участь більше 2000 людей. Деякі з них використовували газові балончики та фаєри.

«На зауваження поліцейських не вчиняти правопорушень вони не реагували, тож словесні перепалки переростали в сутички. У результаті опіки очей отримали 27 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії», – йдеться у повідомленні.

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За порушення правопорядку 24 демонстрантів забрали у поліцейський відділок. Втім після здачі пояснень їх відпустили.

Нагадаємо, поліція вже відкрила кримінал за опір представникові правоохоронного органу під час протестів на захист Сергія Стерненка.

Як писав Львівський портал, 23 лютого у Приморському суді Одеси Сергія Стерненка засудили до семи років тюрми із конфіскацією половини майна у справі за обвинуваченням у викрадені депутата Комінтернівської районної ради Одещини Сергія Щербича. У 2015 році Стерненка заарештували за підозрою у його викрадені.

Активіст сьогодні у залі суду заявив, що обвинувальний вирок ухвалили під тиском заступника голови Офісу президент Олега Татарова, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової та мера Одеси Геннадія Труханова, а покривав їх президент Володимир Зеленський.

Відразу після вироку суду у 25 містах України анонсували акції на підтримку Сергія Стерненка. Львів’яни також вийшли на протест, оскільки вважають вирок несправедливим.

У Києві вхід до Офісу президента, де зібрались мітингувальники, заблокувала поліція. Відтак згодом виникли сутички, учасники акції підпалили шину, а згодом – й поліцейський шолом. ЗМІ писали про двох постраждалих, яким довелося надавати медичну допомогу.

Довідка

Сергій Стерненко — український активіст, колишній очільник одеського «Правого сектору». Відомий завдяки бойкотам виступів українських артистів, які їздять на гастролі до Росії, та російських артистів, котрі підтримують збройну агресію на сході та окупацію Криму.

Він виступав і проти забудови частини території Міського саду Одеси – Літнього театру. Тоді йому висунули підозру в організації масових заворушень. У квітні 2018 почав працювати над створенням в Одесі громадської організації «Небайдужі». Зараз живе в Києві.

Він також подав до суду скаргу на бездіяльність НАБУ, відтак Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України розпочати справу проти генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової щодо можливого недекларування майна.

Як відомо, наприкінці травня 2018 року в Одесі було скоєно третій збройний напад на проукраїнського громадського активіста Сергія Стерненка. Коли він із дівчиною підходив до свого будинку, на нього накинулося двоє невідомих. В результаті протистояння Стерненко убив ножем одного із нападників та отримав сильне поранення руки.

Одразу після першого нападу Сергій Стерненко просив про державну охорону в поліції, але йому відмовили. Відмовили Сергію Стерненку в охороні поліція й після другого нападу. Після третього нападу поліціянти пообіцяли надати Сергію Стерненку охорону, але так і не зробили цього, натомість один із нападників, Ісайкул, отримав від поліції державну охорону.

Це був третій напад на Стерненка від початку 2018 року. 7 лютого його побили битою, тоді активіст заявляв, що напад організував мер Одеси Геннадій Труханов. А 1 травня невідомий вистрілив у Стерненка з травматичної зброї.

11 червня 2020 року Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

15 червня Шевченківський районний суд Києва відправив Стерненка під домашній арешт на 60 діб в військову частину в Одесі. Втім згодом дозволили відбувати домашній арешт за місцем проживання у Києві.

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