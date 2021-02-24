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На Львівщині суттєво поменшало інфекційних захворювань: що та у кого виявили

Юлія Осим

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Торік серед мешканців Львівщини значно знизився рівень захворюваності на інфекційні хвороби. В середньому випадків поменшало у 2,5 рази. Зокрема, зниження спостерігається з числа кишкових інфекцій, краплинних або імунокерованих інфекцій, вірусних гепатитів та вірусних геморганічних гарячок. Про це повідомила у Facebook керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко-Тімко.

Зниження випадків захворюваності в кожній з груп:

  • кишкові інфекції: ГЕК встановленої етіології (ентерити, коліти, гастроентерити, харчові токсикоінфекції) – у 2,7 рази, ГЕК невстановленої етіології – у 2,2 рази, інші сальмонельозні інфекції – у 2,3 рази, шигельоз – у 2,9 рази;
  • краплинні (імунокеровані) інфекції: правець – на 3 випадки, кір – у 215 разів, краснуха – у 3,6 рази, менінгококова інфекція – у 2,1 рази, кашлюк – у 2,2 рази;
  • вірусні гепатити: ВГА – у 2,6 рази, ВГВ – на 44,2%, ВГС – на 39,3%;
  • вірусні геморганічні гарячки: менше на 43 випадки, у тому числі гарячка Західного Нілу – на 22 випадки, гарячка з нирковим синдромом – на 7 випадків (на Львівщині зареєстровано тільки 1 випадок).

Загалом серед усіх переважає захворюваність на кишкові інфекції. Упродовж минулого року рівень інфікування гострими кишковими інфекціями знизився у 3 рази, а це понад 60% у порівнянні з 2019 роком. Зареєстровані випадки по усій території області.

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У групі імунокерованих інфекцій, то за минулий рік зафіксовано зниження рівня захворюваності в усіх нозологічних групах.

Стосовно особливо небезпечних інфекцій, що поряд з Covid-19 на Львівщині реєстрували випадки лептоспірозу (зменшилося на 30 випадків, 1 випадок – летальний), туберкульозу (зменшилося на 37,81%) та хвороби Лайма (менше на 29,9%). У порівнянні з 2019 роком випадки цих захворювань знизилася.

Торік в області серед людей не було виявлено випадків сказу.

Зазначимо, що серед усіх захворілих на кишкові інфекційні хвороби найбільшу частку становлять випадки ГЕК невстановленої етіології, після нього – ГЕК встановленої етіології. Відтак, на ГЕК відомого інфікування серед дітей найчастіше хворіли особи віком від 1 до 4 років. На другому місці – діти до 1 року. Так само захворюваність на ГЕК невстановленого походження переважає серед дітей віком від 1 до 4 років. На інші сальмонельозні інфекції хворіли більше дорослого населення.

Загалом серед усіх захворілих на інфекційні захворювання дітей найбільше – це діти віком 1-4 роки, на другому місці малюки до 1 року, на третьому – від 5 до 9 років.

У групі імунокеровнаих інфекцій найчастіше виявляли кашлюк – майже 74%. На другому місці епідпаротит – трохи більше 19%.

Серед вірусних гепатитів переважає гепатит В. У свою чергу в групі особливо небезпечних інфекцій найчисельнішими є випадки захворювання туберкульозом.

Як повідомляв Львівський портал, у 2019 році Львівщина встановила антирекорд за кількістю спалахів кишкових інфекцій у закладах громадського харчування. Чому після бенкетів у ресторанах мешканці масово потрапляють на лікарняні ліжка, читайте тут.

Зокрема, у ресторані комплексу «Криве озеро» у Новояворівську отруїлися 24 людини. У частини хворих медики виявили самльмонелу. Під час святкування весілля у ресторані «Сінатра» на вул. Кульпарківській отруїлися вісім людей. У трьох із них теж висіяли сальмонелу.

Ця бактерія стала причиною отруєння й відвідувачів ресторану «Княжий двір», що у Сокільниках. Також сальмонела вклала на лікарняне ліжко людей, які наприкінці листопада 2019 року святкували весілля у кафе на Сихові.

Львівський портал писав про те, що треба знати про сальмонелу, і як вберегтися від зараження нею. Детальніше про це читайте тут.

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