Епідеміологиня розповіла, за яким алгоритмом проводитимуть щеплення від COVID

Проводити вакцинацію від коронавірусної інфекції будуть за певним алгоритмом. Про те, як саме мешканець Львівщини зможе отримати щеплення, розповіла епідеміологиня, керівниця Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Іванченко.

За її словами, для того, аби зробити вакцинацію від коронавірусу, потрібно прийти в пункт щеплення, де людина заповнює інформовану згоду та зазначає стан свого здоров’я, ознайомлюється з інформацією про препарат для вакцинування. Далі приходить на зустріч з лікарем, який проводить огляд, щоб переконатися, чи на момент звернення людина не має гострих захворювань.

«Лікар запитує про наявність алергічного анамнезу, оскільки алергія на пропіленгліколь буде протипоказом до введення вакцини Pfizer-BioNTech. І, звісно, запитує чи пацієнтка не вагітна. Вагітність наразі є протипоказом до проведення вакцинації. Також не вакцинують дітей до 18-ти років, оскільки ще немає клінічних випробувань по цій віковій категорії», – цитує Наталію Іванченко пресслужба ЛОДА.

Після дозволу лікаря на вакцинацію людина приходить в кабінет щеплення, де з нею працюватимуть два медпрацівники.

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«За попередньою інформацією вакцина буде вводитись в дельтоподібний м’яз плеча. Далі людині запропонують пів години посидіти в приміщенні, розташованому поряд. Адже 99% всіх анафілактичних реакцій стається в перші 30 хвилин після введення антигена, тобто якоїсь чужорідної речовини», – каже керівниця обласного лабораторного центру МОЗ.

Загалом кожна людина повинна отримати дві дози вакцини з інтервалом мінімум 3 тижні, максимум – 4 тижні.

Зазначимо, за попередніми прогнозами, в першій хвилі вакцинації вакцинують приблизно 6 тисяч мешканців Львівщини.

Нагадаємо, масова вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться не раніше 15 лютого. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Заплановано, що протягом цього часу щеплення зроблять половині населення. Разом з тим у Львівській ОДА ще не знаю точної дати, коли область отримає вакцину від коронавірусу.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація від коронавірусу для українців буде безкоштовною. Раніше 40% українців говорили, що не хочуть робити щеплення від коронавірусу навіть безкоштовно, а тепер ця цифра зросла до 52%.

Львівський портал розповідав про масову вакцинацію в Україні. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію».

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