На Львівщині відновлено рух вантажівок

У Львівській області відновили рух великовагового транспорту. Про це інформує Служба автомобільних доріг у Львівській області.

Рух вантажівок відновили о 15:15 год.

«Попри те, що снігопади не припинилися, ми розчистили дороги і знімаємо обмеження для великовагового транспорту. Завдяки злагодженій роботі всіх служб Львівщини, на дорогах державного значення області ми не допустили до утворення транспортного колапсу. Снігоочисні машини продовжують ліквідацію негоди на дорогах державного значення», − каже керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза

Перелік доріг, на яких відновлено рух:

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М-06 Київ-Чоп км 529+455 – 583+000 (Гамаліївка-Миколаїв);

М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська, км 40+338-113+260, км 129+807-191+877;

М-10 Львів-Краковець км 7+993-69+961;

М-11 Львів-Шегині, км 9+128-80+761;

Н-13 Львів-Самбір-Ужгород км 0+000-146+204;

Н-17 Львів-Радехів-Луцьк, км 0+000-69+434;

Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква км 89+538 – 159+780.

Нагадаємо, у Львові тимчасово обмежити в’їзд великогабаритного транспорту, який заїжджає у місто транзитом. Відтак, наразі дозволено лише в’їзд фур, що транспортують продукцію для потреб міста.

Як інформував Львівський портал, більшість автошляхів Львівщині досі залишаються засніженими.

За прогнозами синоптиків, негода у Львові та області протримається до кінця тижня, тобто до 15 лютого. Найближчим часом мають відновитися сильні снігопади, а температура повітря впаде до -20°C.

Зазначимо, ранок 11 лютого на Львівщині розпочався зі значних снігопадів та транспортного колапсу. Про те, яка ситуація із негодою у Львові та області, дивіться за посиланням.

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