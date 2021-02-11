Більшість доріг Львівщини – досі не розчищена, – ОДА

У Львівській області у посиленому режимі працює снігоочисна техніка, проте більшість автошляхів все ж залишається засніженою. Оскільки хуртовина не припиняється і їх знову засипає снігом. Відтак водіїв просять утриматись від поїздок. Про це під час брифінгу 11 лютого повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, першочергове завдання – забезпечити безпечний рух на автомобільних дорогах державного значення та під’їзних до них. Після чого техніку направлять на дороги місцевого значення, які сполучають сільські населені пункти. Щодо доріг місцевого значення, то станом на 14:00 год. розчищено понад 700 км доріг, проте більшість – залишається засніженою.

«Більшість доріг залишається нерозчищеною через те, що сніг йде безперервно. Снігоочисна техніка працює без упину, проте дороги знову і знову засипає снігом. Перш за все ми намагаємось забезпечити доїзд між районними центрами», – зазначає Юрій Бучко.

Він додав, що у четвер, 11 лютого, на дорогах області працює понад 200 одиниць техніки та 300 працівників.

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Посадовець закликав водіїв по можливості утриматися від поїздок, а мешканців області – дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, що водіям великогабаритного транспорту радять перечекати негоду на майданчиках для відстою, розташованих вздовж державних доріг. З їх переліком можна ознайомитися за посиланням.

Про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду на Львівщині, можна повідомляти на гарячу лінію Львова за номером 15-80 або на гарячу лінію області за номером 112.

Як повідомляв Львівський портал, патрульні поліцейські склали на посадовців Львівщини 16 протоколів за неналежний стан доріг. Зокрема, 10 – у Львові та ще 6 в області.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, негода у Львові та області протримається до кінця тижня, тобто до 15 лютого. Найближчим часом мають відновитися сильні снігопади, а температура повітря впаде до -20°C.

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