Випаде ще 20 см снігу. Коли Львівщину знову накриють сильні снігопади

Негода зі снігопадами, морозами і хуртовинами у Львові та області протримається до кінця тижня. Найбільше снігу, до 20 см, має випасти протягом 10-11 лютого. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Синоптики кажуть, що негода на Львівщині протримається аж до кінця тижня, тобто включно до 14 лютого. Її спричинять активні атмосферні фронти від південних циклонів та вторгнення холодної повітряної маси з півночі.

Відтак до кінця тижня на території області прогнозують снігопади, до 20 градусів морозу, хуртовини, ожеледицю на дорогах та снігові замети.

Сильний сніг знову почне падати в середу вночі, 10 лютого, і продовжиться протягом усього дня 11 лютого. Також буде сильний вітер – до 15-20 м/с.

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Із п’ятниці, 12 лютого, заметіль на Львівщині вщухне, але часом сніг все одно ще падатиме. Загалом за цей час намете ще до 20 см снігу.

На вихідних 13-14 лютого на території області час від часу падатиме невеликий сніг, вночі температура повітря становитиме 11-16 градусів морозу, подекуди стовпчик термометра опуститься до -20°С.

У Львівській міськраді заявили, що комунальні служби продовжують працювати у посиленому режимі. Водночас прибирати сніг біля своїх будинків закликали як самих львів’ян, так і ОСББ, управляючі компанії, власників кафе, готелів та інших закладів й установ.

Мешканців міста також закликають по можливості залишатися вдома і працювати дистанційно, а дітей – навчатися онлайн. Школи та садки працюватимуть.

Також власників приватних автомобілів просять не виїжджати на них без нагальної потреби. А якщо така потреба виникла, то не паркуватись на проїжджих частинах та поворотах, оскільки це блокує проїзд для громадського транспорту та снігоочисної техніки.

Про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду на Львівщині, можна повідомляти на гарячу лінію Львова за номером 15-80 або на гарячу лінію області за номером 112.

Нагадаємо, за три доби, з 6 по 9 лютого, у Львові випало 106% місячної норми снігу. Ранок понеділка, 8 лютого, Львів зустрів транспортним колапсом, заторами та нерозчищеними вулицями. За добу у місті випало близько 30 см снігу, а комунальні служби не зуміли впоратись із розчищенням доріг і тротуарів. Пішоходам доводилось ходити навіть по проїжджій частині.

Прибирати центр міста від снігових завалів вийшли працівники Львівської міськради, освітяни, підприємці та навіть військові.

Як писав Львівський портал, у поліції вже заявили, що покарають львівських посадовців за нерозчищені дороги.

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