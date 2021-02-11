Covid в Україні: 5 039 нових хворих, 124 померли

Станом на ранок четверга, 11 лютого, в Україні лабораторно підтвердили 5 039 нових випадків коронавірусу. Тоді як одужали за минулу добу 6 568 людей, ще 124 українці померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 1 258 094 людини. Протягом середи, 10 лютого, діагноз встановили ще 5 039 новим хворим, серед них 281 медик та 277 дітей. Також 6 568 пацієнтів одужали за останню добу.

Найбільше нових хворих виявили в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у Києві (335).

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 24 058 людей (+124 особи за минулу добу). Одужали 1 098 944 українці (+6 568 осіб за минулу добу).

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Коронавірус за останню добу виявили у:

Івано-Франківська область – 482 випадки;

Вінницька область – 392 випадки;

Закарпатська область – 368 випадків;

Житомирська область – 367 випадків;

м. Київ – 335 випадків;

Львівська область – 319 випадків;

Дніпропетровська область – 306 випадків;

Чернівецька область – 291 випадок;

Хмельницька область – 235 випадків;

Харківська область – 232 випадки;

Запорізька область – 182 випадки;

Київська область – 159 випадків;

Донецька область – 156 випадків;

Одеська область – 155 випадків;

Тернопільська область – 153 випадки;

Рівненська область – 139 випадків;

Черкаська область – 129 випадків;

Полтавська область – 126 випадків;

Волинська область – 125 випадків;

Сумська область – 102 випадки;

Миколаївська область – 83 випадки;

Чернігівська область – 81 випадок;

Луганська область – 43 випадки;

Херсонська область – 42 випадки;

Кіровоградська область – 37 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя немає.

Нагадаємо, 25 січня в Україні завершився посилений карантин. Повноцінну роботу відновили сфера громадського харчування, розважальні, спортивні і культурні заклади, непродовольча торгівля. Також до навчання повернулися школярі.

Ще до завершення локдауну у МОЗ уже заявили, що завдяки йому вдалося досягти «серйозної стабілізації» Covid-19.

Тепер Україна має повернутися до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної. Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин продовжать до 30 квітня.

Також очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

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