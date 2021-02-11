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Covid в Україні: 5 039 нових хворих, 124 померли

Наталя Дуляба

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Станом на ранок четверга, 11 лютого, в Україні лабораторно підтвердили 5 039 нових випадків коронавірусу. Тоді як одужали за минулу добу 6 568 людей, ще 124 українці померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 1 258 094 людини. Протягом середи, 10 лютого, діагноз встановили ще 5 039 новим хворим, серед них 281 медик та 277 дітей. Також 6 568 пацієнтів одужали за останню добу.

Найбільше нових хворих виявили в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у Києві (335).

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 24 058 людей (+124 особи за минулу добу). Одужали 1 098 944 українці (+6 568 осіб за минулу добу).

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Коронавірус за останню добу виявили у:

  • Івано-Франківська область – 482 випадки;
  • Вінницька область – 392 випадки;
  • Закарпатська область – 368 випадків;
  • Житомирська область – 367 випадків;
  • м. Київ – 335 випадків;
  • Львівська область – 319 випадків;
  • Дніпропетровська область – 306 випадків;
  • Чернівецька область – 291 випадок;
  • Хмельницька область – 235 випадків;
  • Харківська область – 232 випадки;
  • Запорізька область – 182 випадки;
  • Київська область – 159 випадків;
  • Донецька область – 156 випадків;
  • Одеська область – 155 випадків;
  • Тернопільська область – 153 випадки;
  • Рівненська область – 139 випадків;
  • Черкаська область – 129 випадків;
  • Полтавська область – 126 випадків;
  • Волинська область – 125 випадків;
  • Сумська область – 102 випадки;
  • Миколаївська область – 83 випадки;
  • Чернігівська область – 81 випадок;
  • Луганська область – 43 випадки;
  • Херсонська область – 42 випадки;
  • Кіровоградська область – 37 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя немає.

Нагадаємо, 25 січня в Україні завершився посилений карантин. Повноцінну роботу відновили сфера громадського харчування, розважальні, спортивні і культурні заклади, непродовольча торгівля. Також до навчання повернулися школярі.

Ще до завершення локдауну у МОЗ уже заявили, що завдяки йому вдалося досягти «серйозної стабілізації» Covid-19.

Тепер Україна має повернутися до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної. Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин продовжать до 30 квітня.

Також очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

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