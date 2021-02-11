Covid в Україні: 5 039 нових хворих, 124 померли

Станом на ранок четверга, 11 лютого, в Україні лабораторно підтвердили 5 039 нових випадків коронавірусу. Тоді як одужали за минулу добу 6 568 людей, ще 124 українці померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 1 258 094 людини. Протягом середи, 10 лютого, діагноз встановили ще 5 039 новим хворим, серед них 281 медик та 277 дітей. Також 6 568 пацієнтів одужали за останню добу.
Найбільше нових хворих виявили в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у Києві (335).
Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 24 058 людей (+124 особи за минулу добу). Одужали 1 098 944 українці (+6 568 осіб за минулу добу).
Коронавірус за останню добу виявили у:
- Івано-Франківська область – 482 випадки;
- Вінницька область – 392 випадки;
- Закарпатська область – 368 випадків;
- Житомирська область – 367 випадків;
- м. Київ – 335 випадків;
- Львівська область – 319 випадків;
- Дніпропетровська область – 306 випадків;
- Чернівецька область – 291 випадок;
- Хмельницька область – 235 випадків;
- Харківська область – 232 випадки;
- Запорізька область – 182 випадки;
- Київська область – 159 випадків;
- Донецька область – 156 випадків;
- Одеська область – 155 випадків;
- Тернопільська область – 153 випадки;
- Рівненська область – 139 випадків;
- Черкаська область – 129 випадків;
- Полтавська область – 126 випадків;
- Волинська область – 125 випадків;
- Сумська область – 102 випадки;
- Миколаївська область – 83 випадки;
- Чернігівська область – 81 випадок;
- Луганська область – 43 випадки;
- Херсонська область – 42 випадки;
- Кіровоградська область – 37 випадків.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя немає.
Нагадаємо, 25 січня в Україні завершився посилений карантин. Повноцінну роботу відновили сфера громадського харчування, розважальні, спортивні і культурні заклади, непродовольча торгівля. Також до навчання повернулися школярі.
Ще до завершення локдауну у МОЗ уже заявили, що завдяки йому вдалося досягти «серйозної стабілізації» Covid-19.
Тепер Україна має повернутися до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної. Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин продовжать до 30 квітня.
Також очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.
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Наталя Дуляба