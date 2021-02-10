На Львівщині COVID підхопили понад 5 000 медиків, 54 померли

За увесь період пандемії у Львівській області коронавірус підхопили понад 5 000 медиків. Проте від ускладнень інфекції померло 54 медпрацівників. Про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» повідомила керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко, передає Львівський портал.

За її словами, найменше хворих на коронавірус медиків під час пандемії було у Львівській обласній інфекційній лікарні.

«На сьогодні ця лікарня пролікувала (Львівська обласна інфекційна лікарня, – ред.) понад 3 тисячі пацієнтів. На Львівщині – 5300 випадків захворювання на коронавірус серед медиків. Власне, в інфекційній лікарні ця кількість є найменшою. Але з цієї цифри – 5300 захворювань на коронавірус серед медпрацівників – менша кількість захворілих там, де в штаті лікарень є лікарі-епідеміологи, де більша увага приділялася питанням дотримання вимог інфекційного контролю, питанням профілактики», – повідомила Наталія Іванченко.

Вона також наголосила на тому, що на сьогодні потрібна інфекційна служба, адже вона на практиці показує, як ефективно спрацьовує.

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«Львівщина не була першою областю, в якому прийшов коронавірус. Але з квітня по серпень ми били антирекорди за кількістю нових випадків захворювання. Чому ми навчилися за це період? Як тільки ми почали боротися з коронавірусом, я тоді працювала практикуючим лікарем-епідеміологом у Львівській обласній інфекційній лікарні, яка була форпостом, що приймав хворих з абсолютно усіх куточків області. Ми пішли шляхом централізації, щоб максимально локалізувати цих хворих в одному місці. Я вважаю, що це добре спрацювало. Тому що інфекціоністи – це люди, яких вчили, як поводитися з біологічно небезпечними пацієнтами», – пояснює керівниця лабораторного центру.

Наталія Іванченко зазначила, що на Львівщині коронавірус забрав життя 54 медпрацівників.

«Що було найважче у боротьбі з коронавірусом? Найважче було прийняти цифру — 2130 летальних випадків. Найважче коли, помирали колеги медики — їх 54 на Львівщині. А найважче, коли коронавірус забирає життя твого колеги, з яким ще вчора ти працював в одному відділенні. Після цього свідомість повністю змінюється», — додала вона.

Додамо, що на Львівщині станом на сьогодні функціонує 23 «ковідні» установи.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року депутати Львівської облради передбачили разову допомогу в розмірі двох посадових окладів для медиків, які працюють у «ковідних» лікарнях Львівської області і перехворіли на COVID-19.

Львівська міськрада також виплачує одноразові матеріальні допомоги медикам, які працюють із Covid-пацієнтами, а також тим, хто заразився коронавірусом під час роботи. Йдеться по 10 000 та 20 000 грн. Загалом такі фінансові допомоги у Львові отримали вже понад 1500 медиків, в тому числі й й працівники лабораторій, що проводять ПЛР-тестування. Нещодавно виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення випалатити по 20 тисяч гривень ще 170 медикам, які під час роботи заразились коронавірусом.

Львівський портал також інформував, що Фонд соцстрахування виплатив по 1,5 млн грн сім’ям лише п’ятьох померлих від коронавірусу медиків на Львівщині. Зауважимо, що сім’я начальника Львівського військового госпіталю Івана Гайди, який помер від ускладнень коронавірусу у торік, досі не отримала матеріальної допомоги.

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