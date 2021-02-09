Львів дасть матеріальну допомогу ще 170 медикам, які захворіли на Covid-19

По 20 000 грн одноразової матеріальної допомоги із бюджету Львова отримають ще 170 медиків, які під час роботи заразились коронавірусом. Відповідні рішення у вівторок, 9 лютого, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, фінансову допомогу із міського бюджету отримають ще 170 медиків, які підхопили Covid-19. Йдеться не лише про працівників медзакладів Львова, а про всю територію Львівської міської територіальної громади.

Безпосередньо у Львові по 20 000 грн дадуть 74 хворим медикам. Також таку допомогу отримають 96 працівників, які працюють у медзакладах всієї громади.

Загадом на такі виплати із бюджету витратять понад 3,5 млн грн.

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Зазначимо, під час пандемії Львівська міська рада виплачує одноразові матеріальні допомоги медикам, які працюють із Covid-пацієнтами, а також тим, хто заразився коронавірусом під час роботи. Йдеться по 10 000 та 20 000 грн відповідно.

Загалом такі фінансові допомоги у Львові отримали вже понад 1500 медиків, в тому числі й й працівники лабораторій, що проводять ПЛР-тестування.

Нагадаємо, раніше у Львівській міськраді говорили, що хочуть давати хворим на коронавірус медикам не по 20 000 грн, а по 100 000 грн. Львівська обласна рада своєю чергою вирішила виплачувати по 100 000 грн родинам тих медиків, які померли від ускладнень COVID-19.

Як писав Львівський портал, матеріальну допомогу із бюджету Львова вирішили надавати ще й освітянам, що підхопили COVID-19.

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