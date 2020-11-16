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1,5 млн страховки дали лише п'ятьом сім'ям померлих медиків на Львівщині

Наталя Дуляба

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Фонд соцстрахування виплатив по 1,5 млн грн сім’ям лише п’ятьох померлих від коронавірусу медиків на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

На Львівщині сім’ям п’ятьох медиків, життя яких забрав коронавірус, перерахували обіцяні страхові виплати. Так, кожна зі сімей отримала по 1,57 млн грн.

При цьому загалом на за час пандемії коронавірусу на Львівщині померли 33 медпрацівники, 12 із – це лікарі.

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Також Фонд соцстрахування оплатив лікарняні 98 медпрацівників, які підхопили коронавірус на роботі. Загалом їм перерахували 600 тисяч грн. Ще 500 медикам на Львівщині компенсували 100% заробітку, втраченого за час самоізоляції, – 838 тисяч грн.

Зазначимо, що медикам, які заразились коронавірусом і отримали інвалідність або ж померли від ускладнень, спричинених COVID-19, держава гарантує виплату від 630 тисяч до 1,5 млн грн. Втім такі виплати проводять виключно після розслідування.

Нещодавно стало відомо, що українських медиків змушують приховувати факт інфікування коронавірусом саме на роботі.

Нагадаємо, Держпраці візьметься розслідувати ще 9 смертей медиків, спричинених коронавірусом.

За інформацією Фонду соціального страхування України, у Львівській області найбільше в Україні хворих на COVID-19 медичних працівників. Станом на початок листопада захворіли майже 3000 наших медиків.

До Дня медика Львівський портал писав про медпрацівників області, які пожертвували власним життям у боротьбі з коронавірусом. Детальніше читайте за цим посиланням.

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