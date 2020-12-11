Більше ста хворих на Covid медиків у Львові отримають по 20 тисяч

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив надання матеріальної допомоги ще 101 медику, який під час роботи заразився коронавірусом. Відповідне рішення прийняли у п’ятницю, 11 грудня, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, найближчим часом по 20 000 грн у Львові отримає ще 101 медик, який захворів на коронавірус під час роботи. На це із бюджету міста витратять більше 2,1 млн грн.

Загалом за час пандемії мерія Львова виплатила матеріальні допомоги уже майже 600 хворим на коронавірус медикам. Також по 10 000 грн отримали й 1384 медпрацівники, які працюють з COVID-пацієнтами, в тому числі й працівникам лабораторій, що проводять ПЛР-тестування.

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Раніше у Львівській міськраді говорили, що хочуть давати хворим на коронавірус медикам не по 20 000 грн, а по 100 000 грн. Львівська обласна рада своєю чергою вирішила виплачувати по 100 000 грн родинам тих медиків, які померли від ускладнень COVID-19.

Нагадаємо, Львівщина є лідером в Україні за кількістю хворих на COVID-19 медиків. Станом на початок листопада вірусом заразились майже 3000 медпрацівників. Найбільше хворіють медики львівської лікарні швидкої допомоги, обласної клінічної лікарні та «швидких».

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