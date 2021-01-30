Сім'я померлого від covid військового медика Івана Гайди не отримала допомогу

Сім’я начальника Львівського військового госпіталю Івана Гайди, який помер від ускладнень коронавірусу у червні минулого року, досі не отримала матеріальної допомоги. Компенсації передбачені сім’ям медиків, які померли після інфікування коронавірусом та при виконанні службових обов’язків. Про це повідомила дружина Івана Гайди Ольга, пише UA.Львів.

Дружина Івана Гайди Ольга розповіла, що її чоловік захворів на коронавірус вкінці травня, після того, як об’їжджав західний регіон. Відтоді минуло понад 7 місяців, проте родина виплату досі не отримала.

«Виплата не здійснена, бо не внесено зміни у наказ №402 (Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України) , який командування медичних сил ЗСУ мало би внести туди зміни. Бо в цьому наказі, як мені сказали, немає, що ніби помер від Covid-19. Мають внести зміни і оце вже 7 місяців з моменту його смерті вносять ці зміни», – розповіла Ольга Гайда.

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Водночас у Фонді соціального страхування Львівщини заявляють, що в області є шість родин невійськових лікарів, які нещодавно отримали гроші з держбюджету. Виплатам передує розслідування обставин смерті.

«Ми, Фонд соціального страхування, отримує повідомлення про гостре професійне захворювання. У випадку смерті в Держпраці створюється комісія з розслідування такого нещасного випадку. За результатами складається акт чи смерть цього медичного працівника пов’язана із виконанням професійних обов’язків, чи ні», – пояснює керівник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування Львівщини Юрій Бобиляк.

Наразі в Міністерстві оборони не надали інформації про виплати родині Івана Гайди.

Як повідомляв Львівський портал, Іван Гайда, полковник медичної служби ЗСУ, лікар вищої категорії, начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, помер 18 червня у столичній лікарні.

Життя 58-річного медика забрало ускладнення, викликане коронавірусом. Поховали військового медика на батьківщині – на Тернопільщині.

Згодом Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив Івана Гайду орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Довідково:

Іван Гайда народився 7 грудня 1961 в селі Бариш на Тернопільщині. Був полковником медичної служби ЗСУ, лікарем вищої категорії та начальником Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, що розташований у Львові на вул. Личаківській.

Навчався в Івано-Франківському технічному училищі №1. Пізніше – на лікувальному факультеті Івано-Франківського медичного інституту та на військово-медичному факультеті. Також мав ступінь магістра за спеціальністю «Державне управління».

Протягом 2002-2010 роках Іван Гайда був заступником начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, опісля – його очільником. У 2014 році йому присвоєно звання заслуженого працівника охорони здоров’я України. У 2015 році нагороджений орденом Данила Галицького.

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