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Садовий розповів, чи закриють через снігопади садки і школи

Наталя Дуляба

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Через сильні снігопади, які знову відновляться найближчим часом, дитсадки і школи у Львові закривати не планують. Але батькам рекомендують залишити дітей вдома, аби ті навчалися онлайн. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міський голова Львова Андрій Садовий.

Так, синоптики прогнозують, що негода у Львові та області протримається до кінця тижня, тобто до 15 лютого. Найближчим часом мають відновитися сильні снігопади.

Андрій Садовий відзначив, що школи і дитсадки закривати не планують, але остаточне рішення щодо формату навчання ще має узгодити дирекція з батьками.

«Школи спільно з батьками вирішуватимуть, у якому форматі проводити навчання у четвер та п’ятницю. Школи точно будуть відкритими, тож якщо дитина не має з ким залишитись вдома, то, звичайно, може навчатись офлайн», – наголосив мер.

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Андрій Садовий також закликав роботодавців дозволити своїм працівникам перейти на дистанційний режим через такі складні погодні умови.

Також власників приватних автомобілів просять не виїжджати на них без нагальної потреби. А якщо така потреба виникла, то не паркуватись на проїжджих частинах та поворотах, оскільки це блокує проїзд для громадського транспорту та снігоочисної техніки.

Про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, можна повідомляти на гарячу лінію Львова за номером 15-80.

Нагадаємо, за три доби, з 6 по 9 лютого, у Львові випало 106% місячної норми снігу. Ранок понеділка, 8 лютого, Львів зустрів транспортним колапсом, заторами та нерозчищеними вулицями. За добу у місті випало близько 30 см снігу, а комунальні служби не зуміли впоратись із розчищенням доріг і тротуарів.

Прибирати центр міста від снігових завалів вийшли працівники Львівської міськради, освітяни, підприємці та навіть військові. Комунальні служби працюють ц посиленому режимі.

Як писав Львівський портал, у поліції вже заявили, що покарають львівських посадовців за нерозчищені дороги.

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