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Після вакцинації ПЛР-тест на COVID може бути позитивним, – Степанов

Вероніка Рой

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Вакцина вважається ефективною, якщо хвороба, проти якої вона вводиться, або не зачіпає людину, або переноситься нею легко. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УП.

«Вакцина, яка надійде в Україну, буде безпечною – не довіряйте маніпуляціям і фейкам.  Коли ми говоримо про ефективність вакцин, треба зрозуміти якого саме ефекту ми хочемо досягти. Головне – аби людина не померла від ускладнень, щоб людина не мала важкого перебігу хвороби після вакцинації», – каже міністр.

За словами Степанова, є декілька категорій ефективності вакцини.

«Перша – це люди, які точно не захворіють після введення відповідної вакцини. Друга – це люди, в яких вірус таки потрапить в організм, але не буде жодних клінічних проявів, те, що має назву «безсимптомний перебіг хвороби». У людини, якщо вона здасть тест на ПЛР у цей період часу, просто буде позитивний тест ПЛР, але не буде, підкреслюю, жодних проявів. Або людина може захворіти, але має мати легкий перебіг хвороби. За таким принципом рахується ефективність будь-якої вакцини. Наприклад, вакцини проти грипу, до яких ми уже звикли», – пояснює він.

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Степанов додав, що МОЗ днями запустить інформаційний портал з усією інформацією про вакцинацію: звідки постачаються вакцини, які етапи вакцинації, коли і де можлива вакцинація. На цьому порталі можна буде й записатися на вакцинацію.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні масова вакцинація від коронавірусу може розпочатися з 15 лютого або пізніше. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація від коронавірусу для українців буде безкоштовною.

Додамо, що на Львівщині вже стартувала підготовка до вакцинації від коронавірусної інфекції. В області створили 14 мобільних бригад для проведення вакцинації та сформували список медиків, які отримають щеплення на першому етапі вакцинації.

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