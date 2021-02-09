На Львівщині побільшало важких форм Covid у пацієнтів без супутніх захворювань

На Львівщині продовжують госпіталізовувати хворих на коронавірус віком 35+ у важкому стані. При цьому медики наголошують, що зараз побільшало важкохворих пацієнтів, які не мають супутніх захворювань. Про це у вівторок, 9 лютого, повідомив директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

Наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

«Попри незначну кількість хворих за минулу добу ситуація з Covid-19 залишається достатньо напруженою. Ми це за бачимо за кількістю звернень, яких протягом останнього тижня побільшало. Пацієнтів госпіталізовують у стані середньої важкості, а також тяжких пацієнтів. Хочу зауважити, що вік госпіталізованих пацієнтів молодшає. Зараз ми вже говоримо про тяжкі клінічні випадки хворих віком від 35 років, які поступають у тяжкому стані навіть при відсутності супутніх патологій. Тому вкотре закликаю всіх дотримуватись правил карантину, соціальної дистанції, носити маски та мити руки», – наголосив Орест Чемерис.

Зазначимо, що дотепер у групі ризику Covid-19 були літні люди, люди із захворюваннями легень, серцево-судинної системи, діабетом, зі значною надмірною вагою та іншими хронічними хворобами.

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Інфекціоніст Львівської обласної інфекційної лікарні Андрій Орфін відзначає, що люди стали легковажити своїм здоров’ям. І через те, що запізно звертаються до медиків, потрапляють у лікарні кисневозалежними й у важкому стані.

«Зараз пацієнтів у нас побільшало, 75-80% госпіталізованих – це важкий стан, який потребує кисневої терапії. Однією з проблем є те, що люди, знаючи статистику про 80% населення, яке досить легко переносить коронавірус, часом дуже довго сидять вдома. А коли звертаються за допомогою, є вже пізно. Саме тому їхній стан вже є дуже важкий, я б навіть сказав передреанімаційний», – розповів Андрій Орфін.

Мешканців Львівщини закликають не займатись самолікуванням, а звертатись до свого сімейного лікаря при найменших симптомах гострих респіраторних захворювань.

Нагадаємо, нещодавно медики заявили, що на Львівщині коронавірус знову «помолодшав». Якщо ще влітку у лікарнях переважали хворі віком 50+, то вже у середині січня найчастіше стали госпіталізовувати пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

Через збільшення важкохворих пацієнтів із Covid у львівській лікарні швидкої допомоги думають над тим, аби розширювати реанімацію. Сюди дедалі частіше потрапляють пацієнти у важкому стані. Медики кажуть, що тотальне ураження легень у них може прогресувати навіть за кілька годин.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Додамо, що на коронавірус захворіли вже більше 73 тисяч мешканців Львівщини. Наразі відомо про 53 жителів області, які вдруге перехворіли на коронавірус. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 в області немає.

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