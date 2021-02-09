Мерія закликає львів’ян братися за лопати і прибирати сніг

Мерія Львова закликає об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, приватні управляючі компанії та мешканців, будинки яких є на самоуправлінні, прибирати сніг поблизу своїх домівок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як пояснила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, будинки, які перебувають в ОСББ та приватних управляючих компаніях, мають самі розчищати сніг на своїй прибудинковій території, а якщо будинок є на самоуправлінні, тоді за лопати мають братись мешканці.

«Станом на сьогодні у Львові списано 82,2% будинків. Це 1500 будинків, в яких створено ОСББ, 434 будинки є на самоуправлінні, 93 будинки — в управлінні приватних управляючих компаній, також є 5,5 тисяч будинків, які є в управлінні комунальних управляючих компаній. Відповідно до закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках, прибирати біля будинків ОСББ та приватних управляючих компаній, мають самі ОСББ чи управляючі компанії, а якщо будинок є на самоуправлінні, тоді мешканці мають прибирати.

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Тому ми закликаємо ОСББ, приватні управляючі компанії, мешканців, якщо будинок є на самоуправлінні, прибирати біля своїх будинків. Тому що ви є господарями цих будинків, ви визначили форму управління ними і повинні прибирати й тримати чистоту біля своїх будинків», — зазначила Ірина Маруняк.

З її слів, комунальні служби також працюють у посиленому режимі, задіяно 141 одиницю техніки.

«Ми прибираємо хідники, громадські простори, біля будинків. Максимально задіяли техніку, працюють понад 1600 двірників. Техніка працює цілодобово, лише о 8 годині ранку і о 8 годині вечора є перезмінка водіїв. Хочу подякувати працівникам житлово-комунальної сфери, підприємствам, які дали техніку, усім мешканцям, які вийшли прибирати наше місто», — додала Ірина Маруняк.

Нагадаємо, ранок 8 лютого у Львові розпочався з транспортного колапсу, заторів та нерозчищених вулиць від снігу. За добу у місті випало близько 30 см снігу, а комунальні служби не зуміли впоратись із розчищенням доріг і тротуарів. Пішоходам доводилось ходити навіть по проїжджій частині.

Проте у Львівській міській раді заявили, що проблем із рухом громадського транспорту та автомобілів у Львові не було. Дороги були проїзні, а заторів та аварій не було.

Львівських посадовців покарають за нерозчищені дороги.

За два дні у Львові випало 87% місячної норми снігу.

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий запевнив, що комунальники працюють у посиленому режимі. Але через те, що зараз їхній пріоритет – розчищення магістральних доріг, він закликав львів’ян власними силами прибирати сніг біля своїх будинків.

Прибирати центр міста від снігових завалів вийшли працівники Львівської міськради.

Додамо, водіїв закликали по можливості утриматися від поїздок, а мешканців області – дотримуватись правил безпеки.

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Фото: Ігор Зінкевич