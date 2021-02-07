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Через погіршення погоди на Львівщині водіїв закликають утриматись від поїздок

Юлія Осим

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Упродовж найближчої доби на Львівщині синоптики прогнозують погіршення погодних умов. Через сильні опади та ожеледицю на дорогах водіїв закликають утриматись від поїздок. Про це Львівському портлалу повідомили у Службі атомобільних доріг Львівщини.

В області оголошено І рівень небезпеки (жовтий). На окремих ділянках доріг можлива сильна ожеледиця та снігові опади. У гірській місцевості, станом на ранок, вже зафіксовано дощові опади при температурі повітря – 7 градусів за Цельсієм.

Як наголосили у службі, дорожники готові до негоди та цілодобово контролюють автошляхи в області.

“З метою недопущення аварійних ситуацій на автошляхах та з міркувань безпеки закликаємо водіїв та інших користувачів доріг сьогодні, 07 лютого після 15:00 утриматись від поїздок”, – заначається у повідомленні.

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Також у негоду водіям великогабартиного транспорту рекомендовано скористатися майданиками для відстою на дорогах державного значення.

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