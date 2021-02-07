Через погіршення погоди на Львівщині водіїв закликають утриматись від поїздок

Упродовж найближчої доби на Львівщині синоптики прогнозують погіршення погодних умов. Через сильні опади та ожеледицю на дорогах водіїв закликають утриматись від поїздок. Про це Львівському портлалу повідомили у Службі атомобільних доріг Львівщини.

В області оголошено І рівень небезпеки (жовтий). На окремих ділянках доріг можлива сильна ожеледиця та снігові опади. У гірській місцевості, станом на ранок, вже зафіксовано дощові опади при температурі повітря – 7 градусів за Цельсієм.

Як наголосили у службі, дорожники готові до негоди та цілодобово контролюють автошляхи в області.

“З метою недопущення аварійних ситуацій на автошляхах та з міркувань безпеки закликаємо водіїв та інших користувачів доріг сьогодні, 07 лютого після 15:00 утриматись від поїздок”, – заначається у повідомленні.

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Також у негоду водіям великогабартиного транспорту рекомендовано скористатися майданиками для відстою на дорогах державного значення.